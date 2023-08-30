SVEN SB-2200D - саундбар с беспроводным сабвуфером

30 августа 2023, 12:45

Для эффектного звука при просмотре кино или спортивных трансляций непременно нужны огромные колонки, специальное помещение и дорогие усилители.



Возможно, когда-то так и было, но это до того, как появились комплекты из компактных саундбаров и сабвуферов. Места они занимают минимум, подключаются и монтируются легко, а звук ТВ делают намного более впечатляющим. Наша компания давно развивает линейку таких продуктов, недавно наши разработчики представили новую модель SVEN SB-2200D – одно из самых передовых устройств в своем арсенале.

Динамики саундбара диаметром 52 мм радуют качественной передачей средне- и высокочастотного диапазона, а басовую поддержку осуществляет активный сабвуфер с корпусом из MDF, внутри которого размещен динамик диаметром 190 мм. Общая мощность системы составляет внушительные 300 Вт – SVEN SB-2200D будет уверенно себя чувствовать даже в большой гостиной.Подключение и подготовка комплекта к работе сделаны максимально легкими и простыми, а количество кабелей сведено к минимуму – даже сабвуфер подключается к головному устройству без проводов, что позволяет установить его более эффективно и лучше вписать в интерьер. Сам саундбар можно положить на полку или закрепить на стене с помощью специально предусмотренных креплений.С подключением источников тоже все просто здорово – количество доступных вариантов поразительно высоко: от оптического и коаксиального цифровых входов и HDMI с поддержкой ARC до аналогового AUX с разъемом jack 3,5 мм. Есть даже Bluetooth для быстрого соединения с мобильными гаджетами. А еще новинка поддерживает формат Dolby Digital, что существенно расширяет возможности воспроизведения качественного видеоконтента. Есть у SVEN SB-2200D и встроенный плеер – любимые треки можно записать на USB-накопитель и всегда держать под рукой.Управление комплектом осуществляется с помощью отличного собственного пульта, но не только – благодаря поддержке технологии HDMI CEC включать и управлять громкостью саундбара SVEN SB-2200D можно прямо с пульта телевизора, что гораздо удобнее. Все данные о работе устройства отображаются на информативном LED-дисплее, немного подстроить звук под себя можно с помощью встроенного эквалайзера – видно, что разработчики устройства действительно позаботились о комфорте его использования. Сохранив при этом его стоимость сравнительно невысокой, в чем уже можно убедиться лично – продажи новинки в магазинах бытовой техники и электроники стартовали.