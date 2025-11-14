Саундбар с беспроводным сабвуфером SVEN SB-2700DA

14 ноября 2025, 12:45

Это не просто обновление линейки — это приглашение погрузиться в звук так глубоко, что стены комнаты исчезнут, а на экране останется только кино.



450 ватт чистой акустической мощности, пространственный формат Dolby Atmos, беспроводной 6,5-дюймовый сабвуфер с деревянным корпусом из MDF и 7 динамиков в саундбаре — всё это работает в симфонии, превращая сериал в эпопею, футбольный матч — в стадион, а вечерний просмотр — в событие.

Технология Dolby Atmos выводит звук за пределы плоскости: вместо привычных стерео- или даже 5.1-канальных систем она создаёт трёхмерное акустическое пространство, где звук может «парить» над головой, перемещаться вокруг и даже приближаться к слушателю с любой стороны. Это достигается за счёт объектно-ориентированного подхода — каждый звуковой элемент (будь то шёпот, гром или звон разбитого стекла) обрабатывается отдельно и размещается в пространстве с потрясающей точностью. Даже без потолочных динамиков, благодаря интеллектуальной обработке сигнала и направленным излучателям, SVEN SB-2700DA воссоздаёт эффект объёмного звучания, максимально приближенный к кинотеатральному.Устройство легко интегрируется в любой современный домашний кинотеатр: HDMI ARC, оптический вход, Bluetooth, AUX-разъём — выбирайте, как подключать. А благодаря функции HDMI CEC SVEN SB-2700DA подчиняется даже пульту вашего телевизора. Хотите настроить всё вручную? Панель управления на верхней части саундбара и удобный ИК-пульт — всегда под рукой.Особое внимание наши инженеры уделили дизайну: минималистичный чёрный корпус, возможность настенного монтажа, LED-дисплей и изящный сабвуфер, который будет отлично смотреться в любом интерьере. Технология здесь — не на показ, а на слух.