Новый прогресивный саундбар SVEN SB-2040A

9 ноября 2023, 12:45

Подавляющее большинство телевизоров оснащено собственными динамиками, вот только хорошо справляются они обычно лишь с воспроизведением диалогов и голосами дикторов новостей.



А вот для музыки и спецэффектов в кино нужны устройства посерьезнее. Конечно, лучшие результаты дадут большие колонки полноформатного домашнего кинотеатра, но не всегда для них найдется место, да и стоимость таких решений может оказаться слишком высокой. Для тех пользователей, которые хотят сэкономить и пространство, и деньги, наша компания предлагает линейку саундбаров, которая недавно пополнилась новой моделью SB-2040A.

Это действительно компактное устройство, его размеры — 762×62×80 мм. Саундбар можно положить на тумбу под телевизором или разместить на стене — для этого предусмотрены соответствующие крепления. При этом его мощность составляет 40 Вт, а благодаря крупным динамикам диаметром 47 мм и пассивным излучателям частотный диапазон простирается от 80 до 20 000 Гц.Саундбар от SVEN поднимет на новый уровень звук кино и спортивных трансляций, позволит с большим удовольствием слушать музыку. Управление саундбаром осуществляется с помощью удобного беспроводного пульта, также можно воспользоваться панелью, размещенной в одном из торцов устройства. Вся необходимая информация отображается на ярком и контрастном LED-дисплее, а строгий дизайн позволяет SB-2040A легко вписываться практически в любой интерьер.К телевизору саундбар подключается при помощи HDMI с поддержкой реверсивного звукового канала (ARC), также можно воспользоваться цифровым оптическим входом или аналоговым AUX — создатели устройства позаботились о максимальном уровне совместимости с разными источниками звука. Помимо телевизора к SVEN SB-2040A можно подключить плеер, компьютер или даже смартфон — поддержка Bluetooth тоже реализована. Более того, внешний источник нужен не всегда — встроенный в саундбар плеер способен воспроизводить аудиофайлы с накопителей, подключаемых к USB-разъему на задней панели.И все это производитель предлагает по традиционно невысокой цене — SVEN SB-2040A можно смело называть устройством, доступным самому широкому кругу пользователей. Саундбар уже появился в продаже и ждет своих первых счастливых обладателей на полках магазинов электроники и бытовой техники.