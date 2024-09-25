Новый саундбар SVEN SB-2035

25 сентября 2024, 13:45

Многие из нас мечтают о домашнем кинотеатре, однако пространства для размещения даже пары колонок нет, да и стоимость большой аудиосистемы выходит далеко за рамки бюджета.

Но это не значит, что нужно отчаиваться и отказываться от мечты о хорошем звуке — на выручку придут саундбары. Компактные, удобные и способные обеспечить гораздо более качественное звучание, чем встроенные динамики телевизора. Новый SVEN SB-2035 — яркое тому подтверждение.

Корпус у саундбара крайне компактный — всего лишь 610×54×102 мм, при этом в нем разместились динамики размером 78×40 мм — гораздо крупнее, чем в подавляющем большинстве телевизоров. Они способны обеспечить качественное звучание в широком диапазоне от 80 до 20 000 Гц, с громкостью проблем тоже не будет — общая мощность системы составляет внушительные 40 Вт RMS. Три пресета встроенного эквалайзера помогут адаптировать звучание под воспроизводимый контент: кино, музыку или выпуски новостей, где основной акцент должен быть сделан на голосе диктора.Саундбар можно положить на тумбу под телевизором или разместить на стене — для этого предусмотрены специальные крепления. Список вариантов подключения источников звука поражает разнообразием, нехарактерным для бюджетных устройств. В качестве основного можно рассматривать вход HDMI с поддержкой реверсивного звукового канала (ARC) — именно с его помощью легче всего подключить SVEN SB-2035 к телевизору.Но это далеко не все: также предусмотрены цифровой оптический вход, аналоговый Aux и даже беспроводное Bluetooth-подключение — к саундбару можно присоединить практически любой источник звука, начиная с игровой консоли и заканчивая смартфоном. Для того, чтобы послушать любимую музыку, никаких других устройств и вовсе не нужно — достаточно подключить накопитель с аудиофайлами к USB-разъему на задней панели и воспользоваться встроенным плеером.В комплекте есть собственный пульт ДУ, но благодаря поддержке HDMI CEC управлять громкостью и включением саундбара можно и с помощью пульта от телевизора — чаще всего так намного удобное. Также изменить базовые настройки можно с помощью небольшой панели в торце корпуса. У наших разработчиков получилось создать компактное, но при этом универсальное устройство, способное серьезно повысить качество звука телевизора.