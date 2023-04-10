10 апреля 2023, 12:45

Мобильная аудиосистема SVEN PS-730 создана для тех, кто привык брать от жизни все.

Выходная мощность колонки составляет ошеломительные для переносного устройства 100 Вт, которых хватит не только для домашней вечеринки, но и для организации настоящего танцпола на свежем воздухе. Масса колонки — всего лишь 5 кг, с помощью удобной и надежной ручки ее легко перемещать с места на место, при этом ей не нужна розетка: встроенный литий-ионный аккумулятор емкостью 4400 мА·ч обеспечивает долгие часы автономной работы.

За качественный звук в широком частотном диапазоне отвечают твитеры диаметром 38 мм и крупные НЧ-динамики размером 145 мм, способные выдать невероятно плотный и эффектный бас. Подстроить звук под свой вкус поможет эквалайзер, а всю информацию о работе колонки можно увидеть на ярком и контрастном LED-дисплее. А посмотреть есть на что — количество встроенных опций и возможностей SVEN PS-730 поражает воображение.Подключение к источнику может осуществляться как с помощью аудиокабеля, так и посредством Bluetooth. Сопряжение возможно установить не только через меню гаджета, но и с помощью NFC-метки, что гораздо быстрее и удобнее. Ну и, конечно, поддерживается беспроводное подключение двух колонок к одному источнику. С его помощью удастся добиться яркого стереоэффекта и потрясающей общей мощности системы.Помимо внешних источников звука можно использовать и встроенные: внутри SVEN PS-730 размещен плеер, способный воспроизводить аудиофайлы с USB-накопителей и карт памяти MicroSD. А если коллекции музыки с собой нет, всегда можно довериться вкусу радиодиджеев — FM-приемник в мобильной аудиосистеме тоже имеется. Управлять всем этим великолепием помогает удобный дистанционный пульт, постоянно бегать к устройству не придется — можно почувствовать себя настоящим диджеем, не покидая танцпол.Самое интересное, что звук — это еще не все, SVEN PS-730 поразит всех участников вашей вечеринки не только им, но и яркой динамической подсветкой. Бурное веселье на танцполе или приятная беседа под фоновую музыку — своя программа работы найдется под любое занятие. А если от прослушивания музыки вы решили перейти к ее созданию — новинка поможет и здесь. Два встроенных микрофонных входа с регулируемым эффектом эхо делают из нее настоящую мобильную караоке-станцию, которая станет отличной помощницей в творческих начинаниях.Возможности аудиосистемы SVEN PS-730 крайне разнообразны, при этом стоимость удивительно невысока — финский производитель остается верен своей традиции предлагать устройства, доступные широкому кругу пользователей.