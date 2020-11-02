Мобильные аудиосистемы SVEN PS-720 и PS-750

2 ноября 2020, 11:45

Компания SVEN представила ультимативное мобильное решение для тех, кто хочет всегда иметь возможность взять праздник с собой.

Новые SVEN PS-720 и PS-750 обладают внушительным корпусом и способны «прокачать» не только помещение большой площади, но и устроить полноценную дискотеку на открытом воздухе. Общая выходная мощность колонок — 80 Вт, что для мобильного решения внушительный показатель.

За воспроизведение звука отвечают два высокочастотных динамика диаметром 32 мм, а также средне- и низкочастотные — по 145 мм каждый. Танцевальные треки звучат как нужно — с глубокими басами, которые не мешают наслаждаться вокалом и партиями солирующих инструментов. Да и музыка других жанров тоже порадует меломанов. Подстроить звук под себя поможет встроенный эквалайзер, а разноцветная динамическая подсветка поддержит нужное настроение и добавит вашему танцполу ярких красок. Необходимая информация о работе колонок отображается на контрастном LED-дисплее, а управлять всеми функциями можно с помощью пульта — вам даже не придется подходить к устройству.Если одна из колонок есть не только у вас, но и у вашего друга — можно удвоить мощность! Поддерживается беспроводное соединение двух аудиосистем с одним источником. Получается целых 160 Вт суммарной мощности, а вот это уже по-настоящему серьезно. Проводное подключение тоже возможно, если в нем появится необходимость. Ну и, конечно, иметь внешний источник звука совершенно необязательно, ведь есть встроенный плеер, который умеет воспроизводить файлы с USB-накопителей и карт памяти MicroSD. И даже если музыки с собой не оказалось — ничего страшного, можно включить радио и доверить выбор треков любимым диджеям.Послушали музыку и захотелось попеть? И в этом новые колонки тоже помогут. У любой из них есть два микрофонных входа с эффектом эхо — можно петь не только соло, но и дуэтом. Громкость самой колонки и микрофонов, а также глубина эффекта эхо настраиваются с помощью удобных регуляторов на расположенной сверху панели управления. А когда настанет время собираться и ехать дальше, микрофоны легко разместить в специальных держателях на задней панели. Останется лишь подхватить аудиосистему за удобную ручку для переноски и переместить в нужное место.Ну и напоследок о весьма важном для мобильной аудиосистемы параметре — автономности. С ней все просто отлично благодаря паре литий-ионных аккумуляторов емкостью по 4400 мA• ч каждый — подзарядите устройство перед вечеринкой, и оно точно вас не подведет. Кому-то может показаться, что такая аудиосистема просто не может стоить недорого, однако компания SVEN хорошо известна своим умением предлагать высококачественные и многофункциональные устройства по доступной цене. Это многократно получалось у нее раньше, получилось и сейчас –подтверждение тому уже можно найти в каталогах магазинов бытовой техники и электроники.