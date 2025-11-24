Аудиосистема SVEN PS-1050

24 ноября 2025, 11:45

Представляем новую флагманскую портативную акустическую систему SVEN PS-1050 — настоящего "маэстро" для тех, кто ценит не просто музыку, а атмосферу.

Это не просто колонка, а полноценная мобильная студия для домашних вечеринок, дачных посиделок и даже уличных выступлений.

200 ватт мощности, стереозвук с четким басом и кристальной чистотой высоких частот, динамичная RGB-подсветка, синхронизированная с ритмом трека, и встроенный караоке-режим с регулировкой эха — всё это делает PS-1050 идеальным спутником любого праздника. В комплекте — проводной микрофон и даже вход для подключения электрогитары, так что ваш концерт может начаться в любую минуту.Колонка поддерживает Bluetooth 5.0, NFC-сопряжение (для устройств на Android), а также технологию TWS, позволяющую объединить две PS-1050 в единую стереосистему для ещё более объёмного звучания. А ещё — воспроизведение с USB и microSD, FM-радио, AUX-вход и функция Power Bank, чтобы ваш смартфон не "сел" раньше времени.Несмотря на внушительные возможности, PS-1050 остаётся портативной: прочный корпус с удобной ручкой для переноски, встроенная подставка под смартфон и до 20 часов автономной работы при умеренной громкости. Заряжается колонка через современный USB Type-C с поддержкой быстрой зарядки (Quick Charge / Power Delivery).Аудиосистема для вечеринок SVEN PS-1050 — это не просто звук. Это эмоции, которые можно взять с собой, это устройство, где технологии работают на атмосферу, а не наоборот.