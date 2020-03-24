Портативная акустическая система SVEN PS-435

24 марта 2020, 11:45

Акустическая система SVEN PS-435 — одна из самых компактных в линейке универсальных портативных устройств, позволяющих устроить вечеринку буквально в любом месте: от дома и дачи до пикника на природе.

Вес колонки — всего 2,35 кг, благодаря удобной ручке для переноски ее легко транспортировать. При этом она обеспечивает отличное для компактного решения качество звука, а также оснащена микрофонным входом с регулировкой громкости, который превращает ее в караоке-станцию.Воспроизведение звука осуществляется двумя динамиками диаметром 95 мм, позволяющим колонке работать в довольно широком для портативного устройства частотном диапазоне и обеспечивать высокое качество звучания. Настроить звук под свой вкус поможет встроенный эквалайзер. Мощность музыкального центра — 20 Вт, звучит он гораздо громче, чем многие ожидают от столь компактного решения. Его возможностей хватит для вечеринки на пару десятков человек. А если слушатели захотят еще больше громкости и объема, можно подключить по Bluetooth сразу две SVEN PS-435 к одному источнику звука.Также поддерживается проводное подключение и воспроизведение с USB-flash и microSD, плюс присутствует встроенное FM-радио — ваша вечеринка точно не останется без музыки. Управлять воспроизведением можно не только посредством кнопок на передней панели, но и с помощью пульта дистанционного управления. Информация о текущем режиме работы отображается на LED-дисплее, а благодаря использованию сразу двух литий-ионных аккумуляторов по 2000 мAч слушатели могут рассчитывать на внушительную автономность. Ну и, конечно, нельзя не сказать про эффектную разноцветную подсветку, которая поможет в создании праздничной атмосферы.Портативная акустика SVEN PS-435 — идеальный вариант для тех, кто ищет универсальное, но компактное решение для озвучивания вечеринок дома и на свежем воздухе. Его уже можно приобрести в магазинах бытовой техники и электроники.