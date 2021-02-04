Портативная акустическая система SVEN PS-415

4 февраля 2021, 15:45

Линейка компактных устройств от SVEN, позволяющих устроить вечеринку с песнями и танцами буквально в любое время и в любом месте, продолжает пополняться новыми моделями.

Акустика SVEN PS-415 вобрала в себя лучшие черты этого типа устройств. Корпус у колонки компактный, масса — всего лишь чуть больше килограмма, удобная ручка для переноски делает ее транспортировку делом простым и комфортным. Ну а встроенный аккумулятор на 1500 мА·ч обеспечивает внушительный уровень автономности.



Два динамика диаметром по 70 мм позволяют SVEN PS-415 работать в широком для портативного устройства частотном диапазоне и обеспечивать высокое качество звучания. Громкости тоже хватает: бумбокс справится и с домашней вечеринкой, и с небольшим праздником на свежем воздухе. Создать соответствующее настроение поможет динамическая подсветка с несколькими режимами работы: от романтичной плавной смены цветов до настоящей светомузыки, способной стать отличным дополнением вашего танцпола.



К источнику звука бумбокс SVEN PS-415 может подключаться как посредством Bluetooth, так и с помощью кабеля. А еще поддерживается воспроизведение с носителей USB-flash и карт microSD, плюс есть встроенное FM-радио — на случай, если не захочется самостоятельно заниматься составлением плейлистов. Вся необходимая информация о режимах работы устройства отображается на ярком LED-дисплее.



Ну и, конечно, нельзя не упомянуть про караоке. Стоит подключить микрофон к специальному входу на задней панели портативной акустики, найти нужную фонограмму — и готово, можно петь. Для тех, кто хочет всегда иметь возможность спеть любимую песню и не представляет праздника без караоке, SVEN PS-415 — настоящая находка. Она уже появилась в каталогах крупных магазинов электроники, при этом стоимость традиционно невысока — «прокачать» ваш танцпол дома, на даче или в поездке еще никогда не было так просто.