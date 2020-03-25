Портативная акустическая система SVEN PS-440

25 марта 2020, 12:15

Отличное качество звука, эффектная подсветка, микрофонный вход с регулировкой громкости. И все это в небольшом устройстве массой всего в 2,25 килограмма.

Встречайте SVEN PS-440 — бумбокс нового поколения для тех, кто ценит универсальность и компактность. Эта портативная колонка специально создана для тех, кто идет по жизни с девизом «праздник каждый день». Вместе с ней можно устроить веселую вечеринку с песнями и танцами в любом месте — дома и на даче, в загородной поездке и отпуске.Два литий-ионных аккумулятора емкостью по 2000 мAч обеспечивают долгую автономную работу, дополнительно сэкономить их ресурс можно с помощью проводного подключения. Но главным способом связи с источниками звука, конечно, является Bluetooth. Возможностей одной колонки будет достаточно для вечеринки с друзьями дома или на свежем воздухе. Мощность ее усилителя составляет 20 Вт, благодаря динамикам диаметром 95 мм она обеспечивает не только качественное, но и громкое звучание. А если хочется большего, к одному гаджету можно подключить по Bluetooth сразу две SVEN PS-440 для достижения дополнительной громкости и объема звучания.Создать атмосферу радости и веселья поможет эффектная разноцветная подсветка. Управлять устройством можно как с помощью кнопок на передней панели, так и посредством прилагаемого дистанционного пульта — вы сможете почувствовать себя настоящим DJ, управляя своей вечеринкой из любой ее точки. Воспроизведение возможно не только с внешних источников, но и с USB-flash и microSD, а если в разгар праздника вы захотите доверить выбор треков диджеям любимой радиостанции, можно воспользоваться встроенным FM-радио.Новая портативная акустика PS-440 от SVEN станет верным спутником любителей песен, танцев и вечеринок. Она никогда не будет в тягость, обеспечит качественный звук и высокую автономность, а еще — поможет в создании праздничной атмосферы и порадует отличным уровнем комфорта использования. Устройство уже можно посмотреть, послушать и купить в магазинах электроники.