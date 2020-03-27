Переносная акустика SVEN PS-520

27 марта 2020, 10:45

Сколько мощности нужно для того, чтобы устроить вечеринку? Вполне достаточно 36 Ватт, если речь идет о двух парах динамиков: высокочастотных диаметром 35 мм и низкочастотных диаметром целых 100 мм.

Они позволяют SVEN PS-520 не только воспроизводить качественный звук в диапазоне от 45 Гц до 22 кГц, но и достигать внушительного уровня громкости, которого хватит даже для праздника на свежем воздухе. И все это в компактном корпусе с удобной ручкой для переноски.Акустическая система обладает сбалансированным звуком с ярко выраженным басом, который особенно актуален в танцевальных композициях. Изменить тональный баланс на свой вкус поможет встроенный эквалайзер. Ну а на случай, если вам вдруг не хватит громкости или объема, захочется создать глубокий стереоэффект и расширить границы своей вечеринки, поддерживается Bluetooth-подключение сразу двух SVEN PS-520 к одному источнику. Есть и проводное соединение, гаджеты без поддержки Bluetooth также можно использовать в качестве плеера.При этом внешний проигрыватель совсем не обязателен, с воспроизведением музыки SVEN PS-520 может справиться полностью самостоятельно благодаря поддержке накопителей USB-flash и microSD. Кроме того, в ней есть встроенный FM-тюнер, дающий возможность настроиться на слушать радиостанции. А эффектная динамическая подсветка помогает превратить любое пространство в настоящий танцпол.Одна из главных особенностей устройства — это, конечно, микрофонный вход с регулировкой громкости и функцией эхо. Он позволяет добавить к дискотеке на вашей вечеринке исполнение любимых песен под фонограмму. И не беспокойтесь, что портативная колонка разрядится в самый разгар веселья — два литий-ионных аккумулятора по 2000 мAч не дадут ей это сделать. Возьмите праздник с собой вместе с SVEN PS-520, которая уже доступна в магазинах электроники.