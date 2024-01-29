Новая киловатная аудиосистема SVEN PS-1900

29 января 2024, 16:45

Больше звука, больше света и все это в мобильных колонках — финская компания SVEN не устает удивлять и радовать любителей по-настоящему громких и веселых праздников.

Мощность новой аудиосистемы для вечеринок SVEN PS-1900 составила просто невероятные 1000 Вт, которые обеспечивают целых два усилителя STMicroelectronics STA516B — хватит, чтобы «раскачать» вечеринку на несколько десятков человек. При этом звук будет не только громким, но и качественным.

Динамики у SVEN PS-1900 солидные — два диаметром по 8 дюймов отвечают за низкие и средние частоты, а для ВЧ-диапазона предусмотрено два твитера диаметром 3 дюйма. Вместе они способны воспроизводить широчайший частотный диапазон — от 20 до 20 000 Гц. Глубокий бас, сбалансированная середина и яркие высокие — SVEN PS-1900 способны на все. При этом корпус из дерева (MDF), снижает уровень нежелательных вибраций и резонансов, что крайне положительно влияет на уровень атаки НЧ-диапазона и сбалансированность подачи в целом.Устройство при этом, конечно же, получилось крупным, его размеры — 350х372х1018 мм, а масса — чуть более 17 кг. Это уже далеко не та колонка, которую можно закинуть в рюкзак и взять с собой. Но благодаря удобным ручкам и колесикам для транспортировки PS-1900 по праву называется мобильной акустической системой. Зато о светомузыке отдельно думать не надо — два центральных динамика оборудованы эффектной RGB-подсветкой, помогающей создать атмосферу праздника. А самые яркие акценты в освещение вносит стробоскоп, который в новинке также имеется.Унаследовала от портативных колонок SVEN PS-1900 и простоту беспроводного подключения к источникам звука — с помощью NFC-метки это можно сделать за несколько секунд. Для поклонников стабильной и надежной классики предусмотрено проводное подключение через порт Aux. Подключенный смартфон или планшет можно разместить в специальной выемке на верхней панели — разработчики подумали и о таких мелочах, постаравшись сделать эксплуатацию акустики максимально комфортной. При этом подключать внешний источник совершенно не обязательно — встроенный аудиоплеер всегда готов воспроизвести файлы с накопителей USB-flash. Ну а если коллекции любимой музыки под рукой не оказалось, на выручку придет FM-радио.Громкости колонки с запасом хватит для любой вечеринки, но можно сделать еще громче и достичь ярко выраженного стереоэффекта, подключив по Bluetooth сразу две SVEN PS-1900 к одному гаджету. Помимо входа Aux есть также и выход, благодаря которому можно подключить к данной модели другую колонку или сделать цепь из нескольких PS-1900 — вот уж тогда света и звука на вашем танцполе будет не меньше, чем в небольшом клубе. Настроить звук под свой вкус поможет встроенный эквалайзер, а добавить дополнительного объема НЧ-диапазону — специальная опция Bass Boost. Настройки отображаются на удобном LED-экране, который снабжает пользователя всей необходимой информацией. Смартфон или другой источник звука можно установить на специальную подставку, размещенную на передней панели.Новинка отлично подходит не только для того, чтобы слушать музыку, но и исполнять ее. Два микрофонных входа позволят петь соло или дуэтом, а встроенный эффект эхо добавит голосу дополнительного объема. Можно исполнить любимую песню под «минусовку», превратив PS-1900 в караоке-станцию. А можно подключить какой-нибудь музыкальный инструмент к еще одному входу и добавить «живой» аккомпанемент. Благодаря этим возможностям новинка будет интересна не только любителям вечеринок, но и профессиональным организаторам, ведущим или музыкантам.