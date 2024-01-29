Новая киловатная аудиосистема SVEN PS-1900

Больше звука, больше света и все это в мобильных колонках — финская компания SVEN не устает удивлять и радовать любителей по-настоящему громких и веселых праздников.
Мощность новой аудиосистемы для вечеринок SVEN PS-1900 составила просто невероятные 1000 Вт, которые обеспечивают целых два усилителя STMicroelectronics STA516B — хватит, чтобы «раскачать» вечеринку на несколько десятков человек. При этом звук будет не только громким, но и качественным.
Динамики у SVEN PS-1900 солидные — два диаметром по 8 дюймов отвечают за низкие и средние частоты, а для ВЧ-диапазона предусмотрено два твитера диаметром 3 дюйма. Вместе они способны воспроизводить широчайший частотный диапазон — от 20 до 20 000 Гц. Глубокий бас, сбалансированная середина и яркие высокие — SVEN PS-1900 способны на все. При этом корпус из дерева (MDF), снижает уровень нежелательных вибраций и резонансов, что крайне положительно влияет на уровень атаки НЧ-диапазона и сбалансированность подачи в целом.
Устройство при этом, конечно же, получилось крупным, его размеры — 350х372х1018 мм, а масса — чуть более 17 кг. Это уже далеко не та колонка, которую можно закинуть в рюкзак и взять с собой. Но благодаря удобным ручкам и колесикам для транспортировки PS-1900 по праву называется мобильной акустической системой. Зато о светомузыке отдельно думать не надо — два центральных динамика оборудованы эффектной RGB-подсветкой, помогающей создать атмосферу праздника. А самые яркие акценты в освещение вносит стробоскоп, который в новинке также имеется.
Унаследовала от портативных колонок SVEN PS-1900 и простоту беспроводного подключения к источникам звука — с помощью NFC-метки это можно сделать за несколько секунд. Для поклонников стабильной и надежной классики предусмотрено проводное подключение через порт Aux. Подключенный смартфон или планшет можно разместить в специальной выемке на верхней панели — разработчики подумали и о таких мелочах, постаравшись сделать эксплуатацию акустики максимально комфортной. При этом подключать внешний источник совершенно не обязательно — встроенный аудиоплеер всегда готов воспроизвести файлы с накопителей USB-flash. Ну а если коллекции любимой музыки под рукой не оказалось, на выручку придет FM-радио.
Громкости колонки с запасом хватит для любой вечеринки, но можно сделать еще громче и достичь ярко выраженного стереоэффекта, подключив по Bluetooth сразу две SVEN PS-1900 к одному гаджету. Помимо входа Aux есть также и выход, благодаря которому можно подключить к данной модели другую колонку или сделать цепь из нескольких PS-1900 — вот уж тогда света и звука на вашем танцполе будет не меньше, чем в небольшом клубе. Настроить звук под свой вкус поможет встроенный эквалайзер, а добавить дополнительного объема НЧ-диапазону — специальная опция Bass Boost. Настройки отображаются на удобном LED-экране, который снабжает пользователя всей необходимой информацией. Смартфон или другой источник звука можно установить на специальную подставку, размещенную на передней панели.
Новинка отлично подходит не только для того, чтобы слушать музыку, но и исполнять ее. Два микрофонных входа позволят петь соло или дуэтом, а встроенный эффект эхо добавит голосу дополнительного объема. Можно исполнить любимую песню под «минусовку», превратив PS-1900 в караоке-станцию. А можно подключить какой-нибудь музыкальный инструмент к еще одному входу и добавить «живой» аккомпанемент. Благодаря этим возможностям новинка будет интересна не только любителям вечеринок, но и профессиональным организаторам, ведущим или музыкантам.