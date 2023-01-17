SVEN защитила специальным патентом дизайн своей новой акустики PS-800

17 января 2023, 14:45

Получен патент на промышленный образец портативной колонки SVEN PS-800. Данный патент подтверждает оригинальность дизайна модели SVEN PS-800.

При разработке модели специалистам удалось совместить многофункциональность устройства, 100 Вт мощности и качественное звучание в компактном корпусе. Форма корпуса SVEN PS-800 максимально приспособлена для комфортного использования колонки как дома, так и на даче или во время выездов на природу. А эргономичные ножки обеспечивают поддержку при вертикальном или горизонтальном положении. Элементы управления расположены на лаконичной панели: кнопки настройки и включения, регуляторы громкости, входы для подключения дополнительных гаджетов и LED-экран. Необычное оформление решетки с объемным логотипом бренда и утопленными в решетку гриля винтами крепления придают образу брутальность. Яркая динамическая многорежимная RGB-подсветка позволяет настроить понравившееся визуальное оформление и цветовую гамму. При необходимости подсветку можно отключить.Действие патентной защиты распространяется на форму корпуса и контурные линии устройства, а также обеспечивает законную защиту промышленного образца от аналогичных по внешнему виду изделий сходного назначения.