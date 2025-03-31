Аудиосистема SVEN PS-1000

31 марта 2025, 12:15

Когда музыка должна звучать громко, а настроение — быть на высоте, на празднике появляется SVEN PS-1000.

Новая портативная акустика нашей компании поможет организовать настоящий танцпол в любом месте, где окажется ее владелец. Высокая мощность, яркая подсветка и высочайший уровень комфорта эксплуатации делают ее идеальным спутником для вечеринок, выступлений и разнообразных музыкальных экспериментов.

Еще одна "сверхспособность" колонки — это умение адаптироваться к разным сценариям использования: ее можно устанавливать как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Для удобства транспортировки предусмотрены колесики и выдвижная ручка. Динамическая RGB-подсветка оживляет пространство яркими вспышками, превращая любую вечеринку в настоящее шоу. Цвета переливаются, а стробоскоп задает ритм, создавая эффект клубного освещения. Если же настроение требует спокойствия, подсветку можно отключить.Одна их самых важных деталей новой акустики для вечеринок — это аккумулятор высокой емкости, который позволяет надолго забыть о подзарядке: время автономной работы может достигать до 45 часов. Громкости тоже будет достаточно: общая мощность системы — 160 Вт. Крупные динамики обеспечивают насыщенное звучание с глубокими басами и четкими высокими частотами. Деревянный корпус акустики помогает избавиться от лишних резонансов в ее внутреннем пространстве, серьезно повышая качество звучания. Встроенный эквалайзер дает возможность подстроить тональный баланс под любые мероприятия: от клубной вечеринки до акустических концертов.Подключение SVEN PS-1000 к источнику звука занимает считаные секунды. Bluetooth соединение обеспечивает стабильную беспроводную связь даже на большом расстоянии, а технология NFC позволяет соединять колонку со смартфоном одним касанием. Для максимально эффектного звука колонку можно объединить с еще одной такой же при помощи технологии TWS (True Wireless Stereo), создавая настоящую стереосистему с объемным звуком.Любителей классического проводного подключения порадует вход Aux, а для полностью автономной работы предусмотрен встроенный плеер, воспроизводящий аудиофайлы с USB-накопителей. Если ничего из этого под рукой не оказалось, выручит FM-радиоприемник, который позволит танцевать под свежие хиты от любимых радиостанций.Подойдет SVEN PS-1000 и тем, кто предпочитает живое звучание. Два микрофонных входа с регулируемым эффектом эха позволяют превратить ее в полноценную караоке-систему, петь дуэтом или устраивать музыкальные баттлы. Один проводной микрофон есть в комплекте, так что сольную карьеру можно начинать сразу после покупки аудиоцентра. Для музыкантов предусмотрен вход для электрогитары или других инструментов, что делает эту акустику отличным выбором для импровизированных концертов. Смартфон с текстами песен, нотами или названиями играющих композиций можно закрепить на специальной подставке, размещенной на верхней панели.На славу поработали разработчики и над системой управления. К удобным кнопкам на верхней стороне корпуса добавлен пульт дистанционного управления, который позволяет легко регулировать громкость, переключать треки, изменять настройки эквалайзера и подсветки. LED-дисплей делает взаимодействие с колонкой еще удобнее, показывая все текущие режимы ее работы в реальном времени.SVEN PS-1000 — это идеальный выбор для тех, кто хочет оставаться в движении, создавать атмосферу и наслаждаться музыкой в любом месте. Она подойдет как для шумных тусовок, так и для душевных вечеров с любимыми мелодиями. Музыканты, меломаны, любители караоке и просто приверженцы качественного звука оценят ее универсальность. При этом модель сохраняет доступную цену, предлагая премиальный функционал без лишних затрат.