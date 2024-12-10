Аудиосистема для вечеринок SVEN PS-860

10 декабря 2024, 9:45

Больше мощности и эффектной подсветки в максимально компактный корпус — под этим девизом наша компания продолжает развивать линейку портативных беспроводных колонок для проведения праздников.

Новая SVEN PS-860 — это устройство для тех, кто всегда готов оказаться в центре шумной вечеринки. Благодаря массе чуть меньше 6 кг, компактному корпусу и удобному ремню для переноски ее всегда можно захватить с собой куда угодно — на пикник, в поездку на дачу или на домашние посиделки с друзьями. При этом речь идет не просто про беспроводную колонку, а про серьезную аудиосистему с общей мощностью 100 Вт — с PS-860 на вечеринке будет по-настоящему громко.

И не только громко, но и красиво — об этом позаботится динамическая RGB-подсветка. Полностью залитая светом передняя панель преображает не только само устройство, но и пространство вокруг, создавая по-настоящему праздничную атмосферу. Свой режим свечения найдется и для вечеринки с танцами, и для романтического свидания. А если подсветка не нужна — ее всегда можно отключить. За качество звука отвечают крупные динамики: диаметр высокочастотного — 58 мм, а басового — целых 138 мм. Вместе они работают в широком частотном диапазоне — от 40 Гц до 20 кГц, а еще способны выдать по-настоящему мощный бас, который можно дополнительно усилить, активировав специальную функцию.В качестве основного источника звука традиционно выступают гаджеты, подключенные посредством Bluetooth. Опция быстрого соединения колонки со смартфоном при помощи NFC позволит участникам вечеринки легко и просто делиться друг с другом любимыми треками. Ну а беспроводное подключение сразу двух колонок к одному источнику даст возможность увеличить общую мощность системы и достичь выраженного стереоэффекта. Также источник звука можно подключить с помощью кабеля — для этого предусмотрен вход Aux. А можно обойтись и совсем без него — колонка может работать в полностью автономном режиме, воспроизводя аудиофайлы с USB-flash и карт microSD. Еще одна альтернатива — послушать новинки радиоэфира с помощью встроенного FM-приемника, для работы которого понадобится антенна, идущая в комплекте с устройством.Раз уж заговорили про автономность PS-860, скажем и про встроенный в нее литий-ионный аккумулятор емкостью 5400 мА·ч, обеспечивающий долгие часы работы аудиосистемы вдали от розетки. При этом позволяет она не только слушать музыку, но и создавать ее — в два встроенных входа можно подключить микрофоны, запустить любимую фонограмму и петь дуэтом. Для более красочного и объемного звучания голоса можно добавить к нему немного эффекта эха, который в SVEN PS-860 также предусмотрен.Все функции и возможности новой PS-860 не позволяют называть ее просто колонкой: у разработчиков из SVEN получился настоящий мобильный аудиоцентр, способный порадовать участников любой вечеринки отличным звуком и светом, а своего обладателя — еще и доступной ценой. Приобрести новинку можно прямо сейчас, найдя ее на полках и в каталогах крупных магазинов электроники и бытовой техники.