Портативная колонка SVEN PS-380 — эффектный звук и защита от воды

1 августа 2022, 13:45

Компания SVEN продолжает развивать линейку портативной акустики, готовой сопровождать своего владельца в любом приключении — от домашней вечеринки до похода в горы.

Начав с компактных моделей, финский производитель постепенно перешел к по-прежнему портативным, но сравнительно крупным устройствам с впечатляющей мощностью и эффектным звуком.

Получившая название SVEN PS-380 весит 2,3 кг и имеет вполне компактный корпус с размерами 360×180×135 мм, внутри которого удалось разместить не только усилитель мощностью 40 (2×20) Вт, но и два крупных динамика диаметром 70 мм и еще один твиттер для ВЧ. Плюс еще пара пассивных излучателей по бокам, заметно увеличивающих отдачу в области низких частот, что особенно порадует любителей танцевальной музыки. В итоге новая PS-380 обеспечивает звучание в широком динамическом диапазоне от 60 Гц до 20 кГц, позволяя в любой ситуации иметь возможность слушать музыку с максимальным удовольствием. Для удобной переноски предусмотрены специальная ручка и наплечный ремень.Отдельного упоминания заслуживает яркая разноцветная подсветка, которая пригодится и на маленьком дружеском танцполе, и во время романтического вечера под звездами. Долгие часы автономной работы гарантирует встроенный аккумулятор емкостью 3000 мА·ч — бежать к розетке посреди вечеринки не придется точно, если не забыть заранее зарядить колонку. К источникам звука PS-380 подключается при помощи Bluetooth, а для более стабильной связи и в целях экономии заряда аккумулятора гаджетов можно воспользоваться аудиокабелем — во время вылазок на природу это может быть особенно актуально.Если в компании найдется пара счастливых обладателей SVEN PS-380, то колонки можно одновременно подключить к одному источнику в беспроводном режиме, получив в два раза больше мощности и объема. При этом новинка готова к полной автономности — она может воспроизводить музыкальные файлы с накопителей USB-flash, для чего предусмотрен соответствующий разъем и встроенный плеер. Ну а если коллекция музыки себя исчерпала, можно воспользоваться FM-приемником — любимые радиостанции всегда выручат.Ну и, конечно же, колонка для активного отдыха просто немыслима без водозащиты. SVEN PS-380 имеет защиту IPx5, то есть не боится брызг воды и способна выдержать не только пребывание возле водоема, но и дождь. С ней смело можно отправляться на природу, а во время различных погодных неурядиц она легко поддержит вас веселой музыкой и станет источником позитивных эмоций.