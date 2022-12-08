Портативная акустика SVEN PS-300

8 декабря 2022, 17:45

Разрабатывая новую беспроводную портативную колонку, инженеры финской компании SVEN сделали акцент на качестве звука и комфорте использования в любой ситуации — в том числе, во время активного отдыха на свежем воздухе.

Беспроводное подключение посредством Bluetooth осуществляется максимально просто благодаря NFC-модулю. Достаточно просто приложить смартфон к специальной метке на колонке — и готово, остается лишь кликнуть по кнопке подключения. При этом к одному источнику можно присоединить сразу две колонки, чтобы добиться выраженного стереоэффекта и озвучить больше пространства.Приобретя пару колонок совместно с друзьями, вы сможете превратить в настоящий танцпол даже небольшую лесную полянку. При этом корпус у нее компактный и округлый — PS-300 легко поместится хоть в сумку, хоть в рюкзак. Дизайн строгий и привлекательный одновременно — синие кнопки на черном фоне смотрятся оригинально, но не слишком бросаются в глаза. Масса крайне небольшая — всего 600 г, при этом два динамика колонки диаметром 46 мм выдают 24 Вт мощности, а частотный диапазон простирается с 60 Гц до 20 кГц. Столь впечатляющих показателей в басовом сегменте, которые особенно порадуют поклонников танцевальной музыки и хип-хопа, колонка достигает за счет работы пассивных излучателей.Для максимальной надежности связи и экономии заряда аккумуляторов можно использовать проводное подключение — такая возможность тоже предусмотрена. При этом причин сильно увлекаться экономией нет, встроенный аккумулятор емкостью 2000 мА·ч обеспечивает долгие часы автономности. Ну и, конечно, одно из главных достоинств новинки — это возможность работы даже под водой! Благодаря защите IPx7 SVEN PS-300 может выдержать погружение на глубину до 1 метра в течение 30 минут. Ее спокойно можно брать с собой в ванну, на берег водоема или сплав по реке.Новая SVEN PS-300 готова стать вашей спутницей в любых приключениях, а пока ждет на полках магазинов бытовой техники и электроники, готовясь удивить своих покупателей не только обширными возможностями, но и доступной ценой.