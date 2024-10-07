7 октября 2024, 13:45

Встроенная аудиосистема телевизора прекрасно справляется с голосами дикторов новостей, а вот с задачами посложнее уже не очень — создать ощущение присутствия на спортивном мероприятии или воспроизвести спецэффекты в кино ей не по силам.

Потому многие пользователи рано или поздно задумываются о том, чтобы улучшить звук ТВ. Но лишь некоторые могут позволить себе потратить на это много денег, да еще и занять значительную часть помещения крупногабаритными колонками. А всем остальным на выручку придет саундбар SVEN SB-2055 — компактный, оснащенный всеми необходимыми функциями и при этом предлагаемый по сравнительно невысокой цене, делающей его доступным широкому кругу покупателей.

Саундбар оснащен сразу двумя типами излучателей: классическими круглыми твитерами диаметром 36 мм и овальными широкополосными динамиками объемного звука формата Racetrack размером 78×40 мм. Вместе они обеспечивают по-настоящему эффектное звучание в широком частотном диапазоне — от 70 до 20 000 Гц. Размеры корпуса при этом остаются компактными — всего лишь 900×54×102. Саундбар SVEN SB-2055 прекрасно поместится на полке под телевизором, также его повесить на стену — конструкцией предусмотрены специальные крепления.Продолжая разговор о звуке, нельзя не упомянуть внушительную для таких размеров мощность устройства — 80 Вт RMS. Этого будет достаточно, чтобы озвучить большую гостиную и обеспечить захватывающий опыт при просмотре кино или спортивных трансляций, а также при прослушивании музыки. Адаптировать профиль звучания под тип воспроизводимого контента помогут три пресета встроенного эквалайзера: Movie, Music и News.Внешний вид SB-2055 максимально лаконичен — он легко впишется в любой интерьер. В нем нет никаких лишних деталей, самая заметная часть передней панели — это яркий и контрастный LED-дисплей, на котором отображается вся необходимая информация: от активного входа до текущей громкости. Управление может осуществляться как с помощью идущего в комплекте собственного ПДУ, так и с помощью пульта от телевизора посредством HDMI CEC. Также при желании можно воспользоваться небольшой панелью, расположенной на корпусе устройства.К телевизору саундбар подключается при помощи HDMI с поддержкой реверсивного канала (ARC), также SVEN SB-2055 оборудован цифровым оптическим входом и аналоговым AUX — к нему можно подключить любой источник звука: от медиаплеера до игровой приставки. Звук с мобильных гаджетов будет удобнее передавать через Bluetooth — такая возможность тоже предусмотрена. А еще SVEN SB-2055 может работать в полностью автономном режиме — встроенный в саундбар плеер способен воспроизводить аудиофайлы с накопителей, подключаемых к USB-разъему на задней панели. Так что самые любимые треки могут всегда быть под рукой.И все это, как уже говорилось выше, наша компания предлагает по традиционно невысокой цене — «прокачать» звук своего телевизора можно без лишних затрат не только времени и пространства в комнате, но и денег.