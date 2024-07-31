Саундбар с сабвуфером - SVEN SB-2400DD

31 июля 2024, 16:45

Эффектный и захватывающий звук — мечта киноманов и любителей посмотреть спортивные трансляции.



К сожалению, для многих эта мечта долгие годы была неосуществимой, ведь для хорошего звука требовались специальное помещение, огромные колонки и дорогие усилители. Но в наше время добиться впечатляющего звучания для своего домашнего кинотеатра стало гораздо проще благодаря комплектам из саундбаров и сабвуферов, сочетающих компактность, простоту установки и качество звука, намного превосходящее то, что могут предложить динамики даже лучших телевизоров.

Наша компания активно развивает линейку таких устройств, традиционно совмещая высокое качество исполнения с ценой, делающей ее продукты доступными для широкого круга потребителей. Новый комплект из саундбара и беспроводного сабвуфера SB-2400DD получил все самые востребованные технологии, что позволяет ему обеспечивать отличный уровень комфорта использования и действительно хороший звук. Главное отличие от прошлых моделей — это, конечно, поддержка системы цифрового многоканального звука Dolby Digital Plus — новинка способна воспроизводить даже самый современный контент.Общая мощность при этом крайне внушительная — 400 Вт, из которых 240 Вт приходится на сабвуфер с динамиком диаметром 145 мм. Выполнен он из MDF, имеет большой объем и обеспечивает по-настоящему мощный бас. Ну а средние и высокие частоты воспроизводит саундбар, в котором размещены сразу четыре динамика диаметром 70 мм. В целом комплект охватывает широчайший диапазон от 50 Гц до 20 кГц, обеспечивая одинаково высокое качество звучания как диалогов, так и спецэффектов.Процесс установки и подключения при этом остается максимально простым и понятным, как и у всех продуктов линейки. Сабвуфер подключается к основному устройству без проводов — не придется тянуть кабель от саундбара до него, нужно подключить лишь электропитание, что позволяет поставить там, где он обеспечит самое впечатляющее звучание НЧ-диапазона и наилучшим образом впишется в интерьер. Саундбар можно положить на полку, а также повесить на стену под телевизором с помощью предусмотренных для этого креплений.Для подключения источников звука есть сразу несколько входов. Первым следует упомянуть, конечно, HDMI ARC — самый передовой и удобный вариант с двусторонней передачей звука и поддержкой Dolby Digital Plus. Но есть и другие, позволяющие подключать к системе не только телевизоры, но и разного рода плееры, а также игровые приставки. Есть у SVEN SB-2400DD и цифровой оптический вход, и аналоговый AUX с разъемом jack 3,5 мм. Ну а для соединения с мобильными гаджетами можно использовать Bluetooth.Вся информация о работе системы отображается на удобном дисплее, который не будет мешать просмотру кино благодаря функции автоматического отключения. Управление может осуществляться с помощью собственного пульта, либо с помощью пульта ТВ благодаря поддержке технологии HDMI CEC. Дополнительно основные клавиши продублированы на боковой панели саундбара, если вы находитесь рядом с устройством - искать пульт не придется. Звучание SVEN SB-2400DD можно дополнительно подстроить под вкусы пользователя и воспроизводимый контент – в этом поможет встроенный эквалайзер, обладающий рядом пресетов под самые востребованные сценарии использования комплекта.