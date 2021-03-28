ТОП-7 саундбаров для мощного звука вашего TV и других гаджетов

28 марта 2021, 22:25

Нужен ли вам саундбар в доме? Однозначно нужен. И вот почему. Люди, которые создают фильмы, снимают шоу, словом, создают любой интересный контент, очень заботятся о многообразии звуков, чтобы те дополняли картинку, создавая нужный вау-эффект.

Но часто бывает, что вы видите отличную картинку, а звук нечеткий, или не объемный, или тихий. И вот тут все проблемы решает саунбар – компактная "коробочка", в которой собраны все необходимые элементы аудиосистемы. Именно этот гаджет, который занимает так мало места, обеспечит вам лучшее качество и громкость звука.

А вот и ТОП-7 саундбаров по результатам опроса клиентов интернет-магазина Фокстрот.

JBL Bar 2.0 All-in-One со звуковой панелью

Несмотря на очень компактный размер, этот саундбар обеспечит отличное звучание и во время просмотра видео, и во время прослушивания аудио.

Подключить гаджет очень просто одним движением. Чтобы подключить к телевизору, нужно воспользоваться HDMI-разъемом с поворотным аудиоканалом.

Помимо этого, есть аналоговые и оптические порты, USB-входы и модуль Bluetooth, который позволяет запускать аудио и видеофайлы прямо со смартфона или планшета.

Управлять саундбаром легко при помощи пульта, который входит в комплектацию. За счет широкополосных динамиков будет приятно насладиться фирменными басами, а объем звуку обеспечивают технологии Dolby Digital и JBL surround sound.

Мощность динамиков JBL Bar 2.0 All-in-One составляет 80 Вт – этого более чем хватит для получения качественного звука при просмотре фильмов в просторных помещениях.

LG SL5Y с эффектом присутствия

Этот саундбар –для самых взыскательных. Благодаря технологии DTS Virtual X устройство генерирует звук эффектом присутствия, что очень впечатляет.

За счет сабвуфера и динамиков мощностью 400 Вт звук получается предельно реалистичным и объемным – создается впечатление, что он охватывает вас со всех сторон. Можно будет расслышать мельчайший шорох и звук каждой музыкальной дорожки в аудио.

Столь мощная акустическая система станет находкой для тех, кто живет в своем доме, ну или в очень хороших отношениях с соседями – потому, что если использовать потенциал саундбара LG SL5Y по максимуму, слышно будет хорошо и далеко. В устройстве присутствует модуль Bluetooth, который обеспечивает быстрое беспроводное соединение с другими устройствами.

SONY HT-S350 с фирменным приложением для персональных настроек

Саундбар SONY HT-S350 по уровню звучания способен заменить полноценный домашний кинотеатр. Сабвуфер и суммарная мощность в 320 Вт позволят создать реалистичный, объемный звук и полностью погружает зрителя в происходящее на экране.

Подключить саундбар к телевизору и другой технике можно очень просто через порт USB, цифровой аудиовыход или разъем HDMI. Также SONY HT-S350 обладает беспроводной технологией Bluetooth. Изюминка – фирменное приложение Sony Music Center, через которое легко и удобно управлять воспроизведением видео и аудио, а также устанавливать персональные настройки для того, чтобы звучание соответствовало вашим вкусам.

SAMSUNG HW-Q60T / RU – даже для вечеринок

С саундбаром SAMSUNG HW-Q60T/RU звук порадует не только вас, но и ваших гостей. За счет суммарной мощности в 360 Вт и технологии DTS Digital Surround и Dolby Digital устройство выдает предельно качественный и объемный звук. Такой силы звучания будет достаточно для успешного просмотра фильмов и прослушивания музыки в просторных помещениях. Если у вас есть такой саундбар, можно смело организовывать вечеринку – ведь вы уже обеспечены качественным сбалансированным саундом как на низких, так и на высоких частотах.

Для подключения саундбара к телевизору в SAMSUNG HW-Q60T/RU есть оптический аудиовход и разъемы HDMI. Также устройство оснащено портом USB и Bluetooth. Такой саундбар станет отличным подарком, ведь каждый сможет оценить по достоинству качество сборки, простоту в управлении и стильный дизайн.

XIAOMI Mi TV AUDIO Speaker Black – легкий и бюджетный

Этот саундбар хорош тем, что габариты главного модуля (830x72x87 мм) и легкий вес (1,92 кг) позволяют без труда поместить звуковую панель на стене или на тумбе под телевизором. Суммарная мощность динамиков составляет 28 Вт. И, хотя детальная разработка частот с таким саундбаром не получится, в целом он значительно улучшит качество и громкость звука при просмотре телевизора.

Устройство оснащено аналоговым аудиовходом (AUX) и оптическим (цифровым) разъемом. Для беспроводного соединения с техникой доступен модуль Bluetooth. Узнать больше о технических характеристиках, цене на саундбар и отзывах покупателей можно на сайте foxtrot.ua.

HISENSE HS218 – доступный и мощный

Саундбар HISENSE HS218 оснащен системой многоканального звука Dolby Digital, имеет сабвуфер, при этом приятно удивляет довольно доступной стоимостью. Суммарной мощности 200 Вт хватит, чтобы с комфортом смотреть или слушать с отличным звуком видео и аудио в просторных комнатах.

Для удобного и простого подключения есть все возможные выходы – аналоговый аудиоразъем (AUX), оптический выход, порт USB, три разъема HDMI, модуль Bluetooth.

В комплектацию входит пульт дистанционного управления. Некоторые пользователи отмечают громкое звучание басов при присоединении сабвуфера. Чтобы достичь желаемого качества звука, следует использовать настройки басов и эквалайзера.

HARMAN-KARDON HKENCH1300GRAEP – вместо домашнего кинотеатра

Данный саундбар отличается детальной проработкой высоких и средних частот с глубокими басами. Если вы стоите перед выбором, купить саундбар или домашний кинотеатр, данная модель может стать именно тем, что вы ищете. Устройство выдает качественный объемный и реалистичный звук.

Саундбар обладает отличной мощностью в 360 Вт, им можно управлять со смартфона, пульта и встроенной функции интерфейса HDMI-CEC. Для соединения с другими устройствами доступны три выхода HDMI, аналоговый аудиовход, а также модуль Bluetooth и Wi-Fi. Есть и порт USB для воспроизведения любых аудиофайлов с флешки. Саундбар взаимодействует с различными музыкальными интернет-сервисами через систему Chromecast.

При этом имеет стильный лаконичный дизайн и может похвастаться высоким качеством сборки.



Так чем же саундбар лучше колонок или домашнего кинотеатра? Судите сами: в саундбаре нет лишних проводов, он компактен и имеет богатый функционал. Правильно подобранный саундбар не займет много места, но при этом сможет открыть новые грани любимых музыкальных композиций, в разы улучшить звук встроенной акустической системы телевизора и полностью погрузить зрителя в события, происходящие на экране.

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