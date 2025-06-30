Портативный радиоприемник SVEN SRP-150

30 июня 2025, 17:45

Наши инженеры неоднократно доказывали свое умение сочетать лучшие элементы классических устройств и современные технологии.В новом портативном радиоприемнике SRP-150 они вновь применили этот навык, причем сделали это на еще более впечатляющем, чем раньше уровне.

Внешне это классический приемник родом из середины прошлого века: крупный динамик по центру передней панели, поворотные регуляторы частоты и громкости — все сделано в лучших традициях стиля ретро. Особое очарование устройству придает механический индикатор текущей частоты, логично завершающий создаваемый разработчиками образ. Приемник выпускается в двух цветах: для любителей более строгого оформления есть серый вариант, ну а для тех, кто хочет получить яркое и заметное устройство — красный.А вот внутри SVEN SRP-150 — высокотехнологичный гаджет, способный обеспечить своего владельца музыкой и свежими новостями в самых разных местах и ситуациях. Приемник работает в диапазонах FM, AM и SW, а это значит, что его владельцу будет доступен широкий спектр радиостанций, в том числе и тех, которые можно "поймать" даже в отдалении от крупных населенных пунктов. Максимально стабильный и уверенный прием обеспечивает поворотная телескопическая антенна.При этом SRP-150 может работать полностью автономно, в том числе — и как полноценная портативная акустика. Благодаря поддержке Bluetooth-подключения аудиоконтент можно транслировать с разнообразных мобильных гаджетов, а встроенный плеер воспроизводит аудиофайлы с USB-накопителей и карт памяти microSD — коллекцию любимой музыки можно подготовить заранее и взять с собой. Несколько часов работы обеспечивает встроенный аккумулятор емкостью 1200 мА·ч, подзарядить который можно как с помощью ЗУ, так и от пауэрбанка — для питания используется стандартный и широко распространенный разъем USB Type C.Крупный динамик диаметром 76 мм не только придает оригинальности внешнему виду передней панели, но и отвечает за качественное и громкое звучание в широком частотном диапазоне — от 150 до 20 000 Гц. Позаботились создатели SRP-150 и о тех, кто будет использовать устройство в палатке или не оборудованном освещением домике — встроенный фонарик поможет найти что-нибудь в рюкзаке, посмотреть карту или даже почитать книгу.