Команда кіберполіції увійшла в п’ятірку лідерів на NATO TIDE Hackathon 2023

6 марта 2023, 12:15

Щорічні змагання з програмування відбулися у Варшаві під егідою Північноатлантичного альянсу. Цього року участь у хакатоні взяли 32 команди – представники державних органів та приватного сектору країн-членів НАТО і України.

Серед запропонованих для вирішення тем кіберполіцейські обрали «Створення концепту та інструменту для вивчення дезінформації» та «Розробка концепції візуальної навігації малого безпілотного літального апарату».За результатами розв’язання завдань правоохоронці розробили два концептуальних описи рішень та один робочий прототип програмного забезпечення. Досягнення команди кіберполіції були представлені журі та увійшли в п’ятірку кращих рішень за напрямом розробки концепції візуальної навігації малого безпілотного літального апарату.Під час участі у заході кіберполіцейські удосконалили знання та навички, отриманий досвід буде корисним для побудови нових програмних рішень, зокрема для протидії дезінформації та розслідування кіберзлочинів.