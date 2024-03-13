Фахівців фінансового сектору навчали захищатися від кібератак

13 марта 2024, 14:15

Майже три десятки фахівців з державних органів і приватних організацій фінансового сектору України взяли участь у командно-штабних навчаннях «CIREX.CYBER.Ransomware», які організувала та провела Держспецзв’язку за підтримки проєкту EU4DigitalUA в межах підтримки, що надається ЄС Україні.

Учасники вчилися боротися з кібератаками за допомогою програм-вимагачів.За словами заступника Голови Держспецзв’язку Олександра Потія, з минулого року Служба регулярно проводить навчання із протидії кібер- та гібридним загрозам для органів влади та державних і приватних компаній у різних сферах економічної діяльності.«Сьогоднішні навчання наші фахівці розробляли разом з партнерами CISA. Вони включають передову практику і досвід, які учасники умайбутньому будуть використовувати для посилення кіберстійкості органів, у яких вони працюють», – підкреслив Олександр Потій.Технічна інституційна координаторка FIIAPP проєкту EU4DigitalUA Марія Гастон Бетран підкреслила, що європейська спільнота продовжує всебічну підтримку України та готова й надалі допомагати Держспецзв’язку у проведенні навчань, які допомагають посилити кіберстійкість держави та протистояти агресору в кіберпросторі.«Це прекрасна можливість для учасників отримати додаткову інформацію про менеджмент кіберінцидентів і навчитися ефективно протистояти кібератакам. Використано сценарій, який дуже наближений до реальності і дає можливість напрацювати необхідні для ефективного реагування навички», – підкреслила Марія Гастон Бетран.Також серед важливих завдань командно-штабних навчань – побачити, наскільки ефективно різні органи, установи та підприємства здатні взаємодіяти між собою, оперативно обмінюватися інформацією про кіберінциденти та у разі виявлення проблем – віднайти шляхи їх розв’язання.За словами заступника Міністра фінансів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO) Олександра Грубіяна, від роботи фінансового сектору залежить фінансова безпека держави: «Ми перебуваємо в стані постійної кібервійни – атаки не припиняються. Найцінніше, що може дати таке навчання, – практичний досвід реагування. Чим більше ти знаєш, тим більше ти підготовлений, тим краще ти реагуєш на виклики у кіберпросторі».