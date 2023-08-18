Силовикам РФ спростять доступ до приватних інтернет-листувань

18 августа 2023, 10:15

В Росії хочуть надавати силовикам доступ до приватних інтернет-листувань без судового дозволу.



МВС РФ пропонує всі дані, що передаються через інтернет, вважати інформацією, необхідною для слідчих дій. Якщо поправки до закону будуть ухвалені, силовики отримають право на віддалений доступ до даних електронних пристроїв росіян, а також даних, що зберігаються в "хмарі", і в операторів зв'язку.