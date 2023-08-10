Які ділянки автострад в Польщі продовжать залишатися платними?

10 августа 2023, 11:15

Автомагістралі, управління якими покладено на приватних концесіонерів, і надалі збережуть оплату за проїзд через певні угоди. Серед цих ділянок:

А1 Русоцин-Нова Весь (AmberOne - GTC);А2 Швецько-Конін, за винятком ділянки між вузлами Poznań Zachód та Poznań Wschód (компанії Autostrada Wielkopolska S.A. та Autostrada Wielkopolska II S.A.);А4 Катовіце-Краків (Stalexport Autostrada Małopolska SA).Марчін Горала, заступник міністра фондів і регіональної політики Польщі, заявив, що уряд планує вести переговори з концесіонерами для перегляду угод і сподівається, що з 1 січня 2024 року всі державні автостради Польщі стануть безкоштовними для проїзду.