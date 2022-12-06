Проїзд в кільцевій електричці Києва можна буде оплатити карткою

«До кінця грудня на більшості станції київської кільцевої електрички можна буде оплатити проїзд міською транспортною картою, банківською карткою або за допомогою NFC, приклавши картку, смартфон або годинник до турнікета на станції», – йдеться в повідомленні.
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