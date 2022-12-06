Проїзд в кільцевій електричці Києва можна буде оплатити карткою

6 декабря 2022, 9:15

«До кінця грудня на більшості станції київської кільцевої електрички можна буде оплатити проїзд міською транспортною картою, банківською карткою або за допомогою NFC, приклавши картку, смартфон або годинник до турнікета на станції», – йдеться в повідомленні.