Киянам пропонують обрати нові назви станцій кільцевої електрички

Старі та вже неактуальні назви платформ планують замінити на зрозумілі кожному мешканцю столиці найменування.
Серед запропонованих варіантів:
Рубежівський — на парк Нивки або Берестейську;
Зеніт — на Куренівську;
Троєщина — на Воскресенку;
Троєщина-2 — на Райдужний;
Київ-Дніпровський — на парк Перемоги;
Київська-Русанівка — на Русанівку;
Лівий Берег — на Березняки;
Північна платформа станції Київ-Пасажирський — на Центральний вокзал.
Вишгородська – Пріорка.
Віддати свій голос за нову назву можна у застосунку «Київ Цифровий» до 12 лютого в розділі «Опитування».