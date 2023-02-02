Киянам пропонують обрати нові назви станцій кільцевої електрички

2 февраля 2023, 11:15

Старі та вже неактуальні назви платформ планують замінити на зрозумілі кожному мешканцю столиці найменування.

Серед запропонованих варіантів:

Рубежівський — на парк Нивки або Берестейську;

Зеніт — на Куренівську;

Троєщина — на Воскресенку;

Троєщина-2 — на Райдужний;

Київ-Дніпровський — на парк Перемоги;

Київська-Русанівка — на Русанівку;

Лівий Берег — на Березняки;

Північна платформа станції Київ-Пасажирський — на Центральний вокзал.

Вишгородська – Пріорка.



Віддати свій голос за нову назву можна у застосунку «Київ Цифровий» до 12 лютого в розділі «Опитування».