У Європі переглядають обмеження швидкості на автомагістралях

Деякі країни вже підвищують дозволену швидкість на окремих ділянках доріг.
Чехія першою дозволила рух до 150 км/год на частині автомагістралі D3 за сприятливих погодних умов.
Нідерланди та Австрія повертають ліміт 130 км/год на окремих трасах.
Туреччина підняла максимальну швидкість до 130 км/год, а на сучасних автомагістралях — до 140 км/год.
Водночас Німеччина розглядає можливість запровадження загального обмеження 120 км/год для зменшення викидів.
В Україні обговорюють нову систему штрафів, де покарання залежатиме від величини перевищення швидкості.