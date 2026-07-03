У Європі переглядають обмеження швидкості на автомагістралях

3 июля 2026, 14:15

Деякі країни вже підвищують дозволену швидкість на окремих ділянках доріг.



Чехія першою дозволила рух до 150 км/год на частині автомагістралі D3 за сприятливих погодних умов.



Нідерланди та Австрія повертають ліміт 130 км/год на окремих трасах.



Туреччина підняла максимальну швидкість до 130 км/год, а на сучасних автомагістралях — до 140 км/год.



Водночас Німеччина розглядає можливість запровадження загального обмеження 120 км/год для зменшення викидів.



В Україні обговорюють нову систему штрафів, де покарання залежатиме від величини перевищення швидкості.