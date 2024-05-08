8 мая 2024, 10:45

Увечері можливі відключення світла по всій Україні — з 18:00 до 23:00

Обмеження будуть розподілені по всіх областях рівномірно. Як саме діятимуть графіки відключень, місцеві обленерго повідомлять окремо.


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