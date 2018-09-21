MEGOGO запустил специализированный канал для людей с нарушением зрения

21 сентября 2018, 13:34

Новинка видеосервиса MEGOGO - [M] Кино звучит HD — это уникальный интерактивный канал, цель которого - предоставить пользователям с ограниченными возможностями наслаждаться кинофильмами.

Весь контент канала сопровождается тифлокомментарием и адаптирован для людей с нарушением зрения.



Это устроено так: во время проигрывания фильма закадровый голос детально рассказывает, что происходит на экране, и пользователь фактически рисует картинку фильма в своем воображении. Комментатор детализирует предметы, описывает героев, их одежду и другие подробности, мелочи, которые важны для перипетий фильма.



Сейчас идет формирование библиотеки канала. Но уже можно посмотреть такие фильм как “Солнцеворот”, “В любви все средства хороши”, “Вернуть отправителю” и многие другие.



Техническое оформление и наполнение канала “[M] Кино звучит HD” обеспечивает непосредственно компания MEGOGO.



Напомним, MEGOGO активно занимается социальными инициативами, выступая партнером и меценатом на различных кино-, медиа-, интернет- и культурно-общественных мероприятиях и заботится о людях с нарушением слуха в рамках проекта «Смотри как слышно». Так, например, сервис запустил собственную студию сурдоперевода, открыв специальный раздел на сайте с тысячами фильмов для людей с нарушением слуха. А не так давно разместил на страницах сервиса видеокурс по международному жесту, разработанный совместно с волонтерами ООН.