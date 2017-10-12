Тематического ТВ контента на MEGOGO становится больше

12 октября 2017, 9:15

С начала октября международный видеосервис MEGOGO пополнил ТВ библиотеку сразу несколькими телеканалами.

Для фанатов бокса добавлен канал Спорт 1 Baltic, меломаны порадуются музыкальному каналу Ethno Channel HD, а почитатели эротики - Playboy TV.

На сегодняшний день на MEGOGO можно посмотреть более 170 каналов. Среди них — всемирно известные — Discovery Science HD, TV1000 Premium HD, Sony Channel, FOX, Travel Channel, MTV, Viasat History, топовые украинские телеканалы — СТБ, 1+1, ICTV, Новый канал, Украина, Интер, а также десятки нишевых и региональных каналов. Кроме того, для пользователей предложена широкая линейка из 27 интерактивных тематических каналов MEGOGO.

Спортивная тематика видеосервиса представлена каналами Eurosport 1 и 2, Viasat Sport HD, Спорт 1 и Спорт 2, XSport, Extreme Sports Channel, Трофей, Первый Автомобильный, Fight Box HD, Fast&Fun Box HD, MostvideoTV и канал бокса Спорт 1 Baltic. Он стал 13-м спортивным каналом MEGOGO. Его контент — это 24 часа в сутки бокс, бокс, бокс. Боксерские поединки различного уровня, квалификаций, боев за титулы WBC, IBF, IBC, WBA, WBU и многое другое, что по нраву фанатам боевых видов спорта.

От бокса к музыке. Сейчас музыкальная линейка видеосервиса состоит из 18 каналов — популярные клипы, современный и легендарный рок, танцевальная и клубная музыка, украинские музыкальные телеканалы и пр. Однако для искушенных меломанов настоящим подарком станет новый канал Ethno Channel HD. Его контент — это этническая музыка народов мира — песни и мелодии созданные, зачастую, на редких инструментах, с их неповторимым звучанием и духом разнообразного и красочного мира.

Любители перченого контента также получили обновление. В списке эротических каналов появился флагман мировой клубнички — Playboy TV. Как и другие пикантные каналы на MEGOGO, а это Penthouse TV HD и Eroх HD, Playboy TV будет доступен согласно временному ограничению после полуночи, с 00:00 до 4:00. Зрителей Playboy TV ожидают высококлассные шоу, развлекательные программы и романтические видео, от которых порхают бабочки в животе. Как и всегда — пользователям MEGOGO — скучно не будет.