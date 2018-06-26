ООН Волонтеры и MEGOGO запустили видеокурс по международному жесту

26 июня 2018, 10:45

Видеосервис MEGOGO выложил в открытый доступ обучающий курс по международному жесту.

Цель проекта - научить всех желающих понимать и общаться со слабослышащими или неслышащими людьми в любой точке земного шара. Партнёр образовательной программы - ООН Волонтеры в Украине.

Сегодня во всем мире насчитываются миллионы людей с нарушениями слуха, а в Украине эта цифра может превышать 100 тыс человек. “Многие из них нуждаются в каждодневной поддержке, интеграции в социум. Использование жестового языка большим количеством людей в Украине сделает возможными процессы социального включения. Например, в ряде скандинавских стран жестовый язык обязателен к изучению в школьных программах и учитывается при приеме на работу в социальные службы, полицию, 911”, - говорят в MEGOGO.



Отметим, MEGOGO более пяти лет активно занимается социальными инициативами, связанными с заботой о людях с нарушениями слуха в рамках проекта «Смотри как слышно». Так, сервис запустил собственную студию перевода жестового языка, открыл специальный раздел и интерактивный канал с тысячами фильмов для людей с нарушениями слуха, также компания регулярно проводит кинотеатральные показы мультфильмов для детей с нарушениями слуха в Украине, Россие, странах Балтии и СНГ. Где помимо фильмов при участии различных партнеров юным зрителям дарят подарки, угощения и организовывают развлекательную программу. Теперь видеосервис запустил курсы. Все ролики записаны на студии MEGOGO.



Всего специализированный видеокурс по обучению международного жеста состоит из 6 модулей или, говоря кинотеатральным языком, - 6 сезонов. Проект насчитывает 30 обучающих видеороликов, оформленными субтитрами на двух языках - украинском и английском. Пользователи со всего мира могут научиться понимать алфавит, изучить как показывать цифры, вести диалоги, например, повседневный small-talk, или помочь в транспорте, в больнице, на работе и даже в ресторане.



В ближайшем будущем видеосервис планирует записать уроки по изучению украинского и русского жестового языков.



