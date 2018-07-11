Абоненты Киевстар использовали больше 9 тысяч гигабайт данных на Atlas Weekend

В сравнении с прошлым годом, трафик мобильного интернета вырос втрое. Также за 6 дней фестиваля абоненты использовали практически 1,5 миллиона минут голосовой связи.
Фестиваль Atlas Weekend проходил в Киеве с 3 по 8 июля. Всего его посетили около 270 тысяч абонентов Киевстар.
Для того, что предоставить качественную связь на фестивале, телеком-оператор дополнительно установил 13 передвижных базовых станций на территории ВДНХ. Для сравнения, такая мощность оборудования позволяет обслуживать в среднем в 1,5 раз больше трафика, чем используют абоненты во время спортивного события на НСК Олимпийском в качестве 4G, а установленная емкость в 3G была эквивалентна емкости города Борисполь.
Наиболее активно абоненты использовали интернет-трафик 8 июля, и его объем составил почти 1,9 ТБ. А это – 1300 часов беспрерывного просмотра видео в высоком качестве, или 2200 часов прослушивания аудио.
ТОП исполнителей за все дни фестиваля, во время выступления которых был использован максимальный объем данных, возглавили The Chemical Brothers - 221 ГБ и Олег Винник – 156 ГБ. Пиковым часом по использованию трафика был промежуток с 22.00 до 23.00 7 июля, когда на разных сценах фестиваля одновременно выступали Луна, O.Torvald и ATL. В это время посетители концертов использовали более 240 ГБ мобильного интернета.
Отдельно следует отметить, что в этом году Atlas Weekend стал зоной без наличных денег. Киевстар в партнерстве с MasterCard представил возможность проведения оплат с помощью QR-платежей и услуги "СМАРТ-ДЕНЬГИ" - за все дни фестиваля было сделано более 2000 транзакций.
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