Создай свою афишу Atlas Weekend вместе с Киевстар

21 июня 2017, 12:45

Выбрать Топ-3 исполнителей Atlas Weekend, составить собственное расписание выступлений и рассказать друзьям о своих музыкальных предпочтениях в соцсети Facebook - такие возможности меломанам дарит Киевстар.

Компания запускает специальный сайт, который станет прекрасным навигатором фестиваля.



Уже с сегодняшнего дня все желающие могут создать на сайте kv.st/atlas свою личную афишу фестиваля, выбрав трех любимых исполнителей Atlas Weekend.

Афишей можно поделиться в соцсети Facebook, тем самым рассказать о своих музыкальных предпочтениях и собрать друзей-единомышленников на фестиваль. Приятным бонусом для тех, кто поделится, станет возможность выиграть билеты на все дни Atlas Weekend, а также получить сувениры во время фестиваля.

За несколько дней до фестиваля, когда организаторы объявят точное расписание выступлений, на сайте будет возможность создать свое собственное расписание Atlas Weekend, которое поможет не потеряться среди 8 сцен и 200 артистов.

---

Фестиваль Atlas Weekend 2017 пройдет на ВДНХ в Киеве с 28 июня по 2 июля. За 5 дней на 8 разноформатных сценах фестиваля выступит более 200 артистов. Среди хедлайнеров фестиваля: The Prodigy, Kasabian, Royksopp, John Newman, Three Days Grace, Alex Clare, Nothing But Thieves, Brainstorm, Бумбокс, The Hardkiss, Monatik и другие.



В День Конституции, 28 июня, благодаря поддержке официального партнера фестиваля – компании Киевстар – вход на все события Atlas Weekend будет свободным.