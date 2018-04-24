Как абоненты в разных странах используют телеком-услуги

24 апреля 2018, 11:45

В Украине абоненты используют вдвое больше «голосовых» услуг чем в других странах Европы, но втрое меньше дата-трафика.

С развитием технологий 4G, баланс предпочтений украинцев сместится в пользу мобильного интернета.



По данным GSMА Intelligence в 2017 году в странах ЕС абоненты выговаривали в среднем 200 минут в месяц. При этом, средний счет на абонента (ARPU) составил 267 грн ($13,72). В сети Киевстар за этот же период каждый абонент в среднем использовал 589 минут в месяц, при ARPU 49 грн ($1,8).

Украинские пользователи мобильной связи все еще используют меньше дата-трафика, чем европейские. Так, в ЕС абонент в среднем потребляет 2-3 тысячи мегабайтов ежемесячно. Например, абоненты мобильных операторов Литвы в среднем используют 5 тыс. МБ трафика, в Польше – 4 тысячи, во Франции и Португалии – более 3 тыс. МБ. В Украине, по данным Киевстар, в 2017 году клиенты мобильного интернета в среднем использовали по 827 мегабайтов на месяц.



Но уже за первые 20 дней работы сети LTE (4G) Киевстар использование мобильного интернета в ряде городов Украины превысило 3000 Мб на абонента – это соответствует уровню европейских стран. Что интересно, в Киеве активнее всего используют 4G-интернет студенты и курсанты - в общежитиях университетов и войсковых частях. В лидерах потребления 4G трафика в этой категории абонентов - студенты национального университета им.Т.Шевченко. Всего с момента коммерческого запуска 4G и по настоящее время абоненты Киевстар использовали в новой сети более 428 ТБ дата-трафика.



Павел Даниман, директор по маркетингу Киевстар: «Все больше абонентов открывает для себя мир с 4G от Киевстар – быстрый интернет на смартфоне позволяет быть по-настоящему мобильным: работать, общаться, смотреть футбольные матчи онлайн в высоком качестве, слушать музыку или стримить с любимых концертов. Мы будем продолжать создавать еще больше новых возможностей для абонентов».



Напомним, что 2017 году телеком оператор установил в Украине свыше 500 базовых станций, которые работают на частотах 2600 МГц и обеспечивают 4G покрытие в местах наибольшей загрузки сети.

12 апреля Киевстар получил лицензии на право запускать мобильный интернет 4G в Украине в диапазоне 1800 МГц. Лидер телеком-рынка Украины с базой в 26,5 млн абонентов приобрел на аукционах наибольшее количество частотного спектра для развития 4G: в диапазоне 2600 МГц – 30 МГц, в 1800-му диапазоне – 70 МГц. Киевстар уплатил за весь спектр и конверсию почти 4 млрд грн, без учета расходов на оборудование. В целом, с 2015 года по настоящее время Киевстар инвестировал в развитие технологий 3G и 4G свыше 14 млрд грн.Услуга 4G предоставляется всем абонентам Киевстар, чья USIM карта и смартфон поддерживают эту технологию. Это можно проверить с помощью USSD-кодов: *245*5# вызов - для проверки смартфона; *245*4# вызов – для проверки SIM-карты.