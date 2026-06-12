Барселона соберёт ценителей винила из разных стран

12 июня 2026, 12:45

С пятницы по воскресенье в пространстве рынка Sant Antoni будет проходить седьмой фестиваль Gran Price Vinyl Fest, который объединит ярмарку винила с живыми выступлениями.

Посетителям предложат более 100 тысяч пластинок. Вход свободный.На ярмарке соберутся продавцы из Испании, Франции, Германии и США. В программе — концерты, диджей-сеты и формат DJs vs Dealers: участники выбирают случайный стенд и за час собирают сет только из представленных там пластинок. Фестиваль завершится музыкальным бинго, где разыграют призы по 50 евро, которые можно потратить на ярмарке.