NVIDIA выводит ПК-гейминг на экраны BFGD

10 января 2018, 14:45

CES – PC-гейминг совершил переход на новую, впечатляющую диагональ с представлением компанией NVIDIA игровых мониторов BFGD - Big Format Gaming Displays.

Созданные в сотрудничестве с Acer, ASUS и HP мониторы BFGD обладают 65-дюймовым 4K 120Гц HDR дисплеем с технологией NVIDIA® G-SYNC® и передовыми стриминговыми возможностями NVIDIA SHIELD. Такое сочетание обеспечивает плавный игровой процесс в ваших любимых приложениях стриминга на большом, очень большом экране.



“ПК-геймерам нужна высокая производительность и быстрое время отклика, которое до последнего времени было узким местом для традиционных мониторов, - говорит Мэтт Вуэбблинг (Matt Wuebbling), глава маркетинга по продукции GeForce в NVIDIA. - BFGD-мониторы меняют игру. Благодаря новейшим технологиям NVIDIA ПК-геймеры теперь могут наслаждаться любимыми играми во всем их великолепии”.



В основе мониторов BFGD лежит технология G-SYNC HDR, которая синхронизирует частоту обновления экрана 120Гц с частотой кадров в игре в каждый момент времени. Технология G-SYNC Variable Refresh Rate обеспечивает плавный геймплей, без разрывов изображения и с минимальной латентностью, недостижимой для других мониторов аналогичных размеров.

Кроме того, в 4K HDR дисплей встроена прямая подсветка с пиковой яркостью в 1000 нит и цветовой гаммой DCI-P3 для наилучшего качества изображения.



Нет ничего более важного для геймера, чем плавный геймплей. Технология G-SYNC обеспечивает ультранизкие задержки в игровых G-SYNC мониторах BFGD при игре непосредственно на ПК, запуске Android-приложений или при стриминге игрового процесса с десктопа или игрового ноутбука с помощью технологии NVIDIA GameStream.



Интеграция SHIELD на базе Android TV в мониторы BFGD позволяет геймерам легко переключаться между игрой и другими формами развлечений. Пульт управления и игровой контроллер SHIELD обеспечивают простоту навигации и доступ к крупнейшим стриминговым приложениям, включая Netflix, Amazon Video, YouTube™ и Hulu.

Google Assistant позволяет полностью управлять устройством с помощью голоса. Технология G-SYNC HDR также поддерживает воспроизведение видео на нативной частоте, включая популярные 23.976, 24 и 25 кадров в секунду. Она подбирает частоту обновления экрана к частоте видеоисточника без интерполяции и показывает контент так, как его видит режиссер.



Мониторы BFGD можно испытать в действии на конференции CES в игровых зонах NVIDIA и в помещении ASUS ROG в отеле Wynn Las Vegas только по предварительной записи, а также на стенде HP на мероприятиях Pepcom и Showstoppers вечером в понедельник и вторник, соответственно. В продажу мониторы поступят летом. Цены и полные характеристики будут объявлены ближе к доступности продуктов на рынке.