Оклик Gaming запускает линейку геймерских столов

19 октября 2023, 8:45

Оклик Gaming расширяет ассортимент игровой мебели.

Три новых стола отличаются повышенной прочностью столешниц, эргономичным дизайноми продуманной конструкцией, созданной специально для комфортного гейминга.

В продажу выходит линейка компьютерных игровых столов от Оклик Gaming. В нее входит три модели с прочными вместительными столешницами, надежными основаниями и эргономичной формой.



Ширина рабочей поверхности новых столов составляет 110 см. Это универсальный размер, который подойдет для разных помещений и при этом позволит свободно разместить два монитора, колонки, периферию и другие устройства. Вес геймерских девайсов без труда выдержит надежная столешница толщиной 18 мм, а покрытие под карбон защитит столы от царапин, случайных повреждений и пролитых жидкостей.



У каждой модели предусмотрены специальные выемки для проводов и эргономичный вырез спереди, благодаря которому за столом можно с удобством проводить даже многочасовые игровые путешествия.

Для тех, кто ищет универсальный стол для игр, работы и учебы, подойдет лаконичный и строгий Оклик 511G. Стол обладает К-образными ножкам, которые дополнительно укрепляют и делают устойчивее всю конструкцию. На его торцевой части расположено специальное крепление для наушников.



Красно-черная модель 521G приглянется любителям яркого геймерского дизайна. Ее запоминающийся внешний вид еще больше подчеркивают Х-образные ножки, конструкция которых обеспечивает высокую прочность стола. На столешнице модели предусмотрено крепление для наушников и надежный подстаканник.

Стол в гоночном стиле 531G обладает О-образными ножками с регулируемыми опорами, позволяющими выставить его ровно на полу. К столу крепятся держатель для наушников, подстаканник и два универсальных кронштейна для геймпада, роутера и других девайсов. Под столешницей находится просторный отсек для хранения дополнительных устройств, канцелярии или других предметов.