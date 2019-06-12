12 июня 2019, 11:15

Юг-Контракт пополнил свой ассортимент столом TRUST GXT 711 DOMINUS GAMING DESK, специально разработанным для любителей компьютерных игр.

Компактный и эргономичный геймерский стол TRUST GXT 711 DOMINUS GAMING DESK отвечает самым высоким игровым характеристикам. Он разработан с учетом всех потребностей игрока и обеспечивает комфорт даже при длительной игре.Столешница выполнена из МДФ, имеет стальной каркас и полиуретановое покрытие. Оптимальная ширина 116 см позволяет удобно разместить на поверхности стола два монитора. Высота мебели регулируется с помощью ножек.Благодаря легкому наклону переднего края, плечи и запястья не затекают и не болят даже после длительного пребывания за столом.Система организации кабелей позволяет спрятать все провода и скрыть все соединения, чтобы они не мешали во время игры, а специальные крепления для наушников и держатель для чашки, которые входят в комплект, обеспечат комфорт даже в мелочах.Геймерский стол очень прост в установке. Его дизайн можно сделать уникальным, воспользовавшись одной из двух наклеек насыщено-красного или ярко-зеленого цвета.