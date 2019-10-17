Lenovo представила ideapad L340 и L340 Gaming

17 октября 2019, 13:15

Компания Lenovo представила в Украине ноутбуки ideapad L340 для повседневного пользования и ideapad L340 Gaming для геймеров.

Игровую модель разработали специально для ценителей кибербаталий и пользователей, работающих с ресурсоемкими программами.



Лаконичный и сдержанный ideapad L340 Gaming скрывает внутри настоящего “монстра”. ideapad L340 Gaming получил мощный процессор девятого поколения Intel Core i7, а также дискретную видеокарту nVidia GeForce GTX 1650 в максимальной конфигурации. Ноутбук с таким наполнением не будет тормозить во время игрового процесса, а поможет геймеру полностью погрузиться в игру и мгновенно отбивать атаки соперников. Ведь видеокарта nVidia GeForce GTX 1650, которая спроектирована на базе архитектуры Turing, поддерживает запуск алгоритмов искусственного интеллекта в реальном времени, обеспечивая яркие, четкие и реалистичные изображения и эффекты. Новинка имеет до 16 ГБ оперативной памяти DDR4, что позволит без задержек воспроизводить игровые сюжеты. А за хранение современных игр, которые в последнее время занимают все больше места на носителях, отвечает жесткий диск или SSD-накопитель до 1 ТБ. Некоторые конфигурации сочетают оба накопителя для быстрого запуска игр (SSD объемом 128 или 256 ГБ и HDD – 1 ТБ). По сравнению с другими устройствами этой линейки, в ideapad L340 Gaming установлена более мощная система охлаждения, которая надежно защищает ноутбук от перегрева даже во время длительного гейминга. А для комфортной игры днем и ночью клавиатуру оборудовали двухуровневой светодиодной подсветкой голубого цвета.

Но не играми едиными. Владельцы ideapad L340 Gaming смогут быстро переходить от развлечений к работе, изменяя настройки. Модель поддерживает два разных режима: быстрый (Quick) для игр и спокойный (Quiet) для работы, который функционирует значительно тише. Спокойный режим настроит владельца на рабочую атмосферу и обеспечит продуктивное функционирование нескольких "требовательных" программ одновременно. Ведь с такой “начинкой” ноутбука мультизадачным быть легко.



Ноутбук ideapad L340 – это надежный помощник для студентов и тех, кто выбирает ноутбук для домашнего использования. Мощный процессор Intel Core i7 восьмого поколения в паре с видеокартой nVidia GeForce MX230 (в максимальной конфигурации) смогут обеспечить стабильную работу нескольких рабочих программ одновременно и повысить производительность владельца. Для хранения данных пользователи могут выбрать НDD до 1 ТБ или до 512 ГБ SSD, который способен значительно быстрее передавать информацию, чем жесткий диск.



Обе новинки доступны с 15- или 17-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920x1080 пикселей) с антибликовым покрытием. Инженеры позаботились о том, чтобы во время долгой работы с устройствами пользователи чувствовали себя комфортнее. Приложение Lenovo Vantage с режимом защиты глаз уменьшает излучение синего света и минимизирует его влияние на органы зрения.

Кроме четкой и насыщенной картинки, ideapad L340 и ideapad L340 Gaming смогут порадовать качественным звуком. Все это благодаря технологии Dolby Audio, которая способна передать даже малейшие звуковые колебания во время игрового процесса и создать эффект присутствия при просмотре фильмов.



Новые модели ideapad обеспечивают новый уровень защиты информации пользователя. К примеру, веб-камера в этих ноутбуках оснащена шторкой TrueBlock Privacy Shutter, что гарантирует конфиденциальность. Итак, пользователям точно не понадобятся наклейки из скотча или изоленты. Кроме этого, ноутбук поддерживает технологию шифрования TPM 2.0, которая поможет защитить важные данные на устройстве даже в случае доступа к ноутбуку посторонних пользователей.



Кто сказал, что играть удобно только дома или в компьютерном клубе? Портативный и автономный ideapad L340 Gaming успешно разрушает этот миф. Ведь новинка с 15'' экраном весит чуть больше двух килограммов и работает в автономном режиме до 9 часов*. Аналогичные показатели демонстрирует модель ideapad L340, которая станет незаменимым устройством во время командировок и для работы вне офиса. Обе модели также поддерживают технологию Rapid Charge, которая за 60 минут заряжает ноутбук до 80%. Теперь можно не волноваться, если не подзарядили устройство с вечера перед рабочим днем вне офиса.



Lenovo ideapad L340 Gaming доступен на украинском рынке в черном цвете по цене от 21 899 грн. А Lenovo ideapad L340 пользователи смогут выбрать среди цветовых решений – черного (Granite Black), синего (Abyss blue), серого (Platinum grey) – по цене от 9 999 грн.