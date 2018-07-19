В Украине начались продажи ноутбуков Lenovo ideapad 330

19 июля 2018, 9:15

Компания Lenovo объявляет о начале продаж в Украине легких и стильных ideapad 330 — линейки ноутбуков для повседневного использования, для работы в дороге и дома.

Линейка, которая станет отличным выбором для школьников и студентов в преддверии учебного года, представлена в Украине моделями с диагональю экрана 15,6 дюймов. Лаконичный внешний вид ideapad 330, возможность раскрытия на 180° и пять вариантов расцветки — дизайн устройств придется по душе даже самым искушенным пользователям.

Благодаря большому количеству спецификаций, из которых пользователь может выбрать вариант в зависимости от потребностей, ноутбук ideapad 330 станет отличным помощником для решения любых задач. Мощный процессор Intel Core i7 8-го поколения (в максимальной комплектации) в сочетании с оперативной памятью объемом до 16 ГБ и дискретными видеокартами от AMD и NVIDIA гарантирует плавную работу в режиме многозадачности, яркий игровой опыт, быструю загрузку системы и широчайшие возможности домашнего кинотеатра.

Производительные и надежные ноутбуки ideapad 330 могут быть оснащены жестким диском (HDD) SATA емкостью от 500 ГБ, а некоторые модели — твердотельными накопителями (SSD) емкостью до 512 ГБ, которые сокращают время загрузки системы и ускоряют передачу данных. 15,6-дюймовый дисплей Full HD (1920 x 1080) с антибликовым покрытием обеспечивает отменное качество изображения. Благодаря поддержке технологии Dolby Audio динамики ноутбука позволяют услышать тончайшие нюансы звука без искажений даже на максимальной громкости.

Ноутбук ideapad 330 защищен специальным износостойким покрытием, устойчивым к бытовым повреждениям, а также прорезиненными деталями снизу, которые обеспечивают максимальную вентиляцию и продлевают срок службы компонентов. Традиционная для ideapad возможность раскрытия на 180° — до нулевого угла между экраном и клавиатурой — позволяет пользоваться ноутбуком в самых разных условиях: в поезде, на диване или в кафе.

В Украине ноутбук Lenovo ideapad 330 доступен в пяти цветах: платиновый серый, темно-синий, шоколадный, белый и черный по цене от 6 999 гривен.

Технические характеристики Lenovo ideapad 330

Процессор: Intel Quad Core i7-8550U 8-го поколения (в максимальной комплектации)

Операционная система: до Windows 10 Home

Дисплей: 15,6-дюймовый дисплей Full HD (1920 x 1080) или HD (1366 x 768) с антибликовым покрытием

Графика: встроенная или дискретная (до NVIDIA 1050, AMD Radeon 530)

Оперативная память: 4 ГБ/ 8 ГБ/ 16 ГБ встроенной памяти DDR4

Накопитель: HDD — 500 ГБ/1 ТБ 7MM 5400RPM/2 ТБ; SATA SSD — 128 ГБ / 256 ГБ /512 ГБ

Аудиосистема: два динамика 2 Вт с поддержкой технологии Dolby Audio

Порты ввода-вывода: USB 3.0, USB 2.0 (2х USB 3.1, Type C – в некоторых конфигурациях), HDMI 1.4a, RJ45 LAN, карт-ридер «4-в-1» (SD, SDHC, SDXC, MMC), аудиоразъем

Аккумулятор: до 6 часов

Клавиатура: стандартная клавиатура; клавиатура с цифровой панелью и светодиодной подсветкой (опционально)

Сети: Wi-Fi 1 x 1 AC + Bluetooth 4.1

Габариты: 378 х 260 х 22,9 мм

Вес: 2,2 кг

Цвета: платиновый серый (platinum grey), темно-синий (mid night blue), шоколадный (chocolate), черный (onyx black), белый (blizzard white).