Новинка для повседневного использования Lenovo ideapad Flex 5

14 декабря 2020, 14:45

Компания Lenovo представила новую модель линейки устройств для повседневного использования ‒ 14-дюймовый ideapad Flex 5.

Новое устройство "2-в-1" со способностью трансформироваться станет универсальным помощником в любых задачах. Он может выполнять функции как ноутбука, так и планшета благодаря возможности экрана вращаться на 360 градусов.

За высокую производительность Lenovo ideapad Flex 5 отвечает процессор Intel Core i7 10-го поколения (в максимальной конфигурации). Устройство на базе Intel поддерживает последний стандарт связи Wi-Fi 6 и оборудовано аудиосистемой Dolby Audio. Пользователи также могут выбрать ноутбук на базе процессора AMD Ryzen 7 4700U (в максимальной конфигурации) c аудиосистемой Dolby Atmos и поддержкой Wi-Fi 5. Lenovo ideapad Flex 5 получил сенсорный дисплей с разрешением Full HD (1920x1080 пикселей). Ноутбук поставляется сразу с установленной операционной системой Windows 10 Home, что позволяет использовать все его возможности сразу после покупки.



У каждого члена семьи есть свои потребности и требования к устройству для домашнего использования. Lenovo ideapad Flex 5 станет незаменимым помощником для всей семьи, ведь никому не придется идти на компромиссы. Процессор Intel Core i7 10-го поколения обеспечивает быстрое взаимодействие пользователя с ноутбуком и высокую производительность при работе, играх или подключении к интернету. Специальный шарнир позволяет вращать экран на 360 градусов, поэтому пользователь может легко трансформировать устройство под свои потребности. Стандартный режим ноутбука подойдет для задач, требующих максимальной сосредоточенности: работа с документами, набор текста, обработка фото или редактирование видео. Работать с ноутбуком будет удобно даже в условиях плохого освещения благодаря клавиатуре с подсветкой. В режиме планшета легко общаться с родными онлайн, не отвлекаясь от домашних дел, или делать заметки, передвигаясь по квартире. Этот режим позволяет расширить творческие возможности и быть мобильным. Предотвратить случайные нажатия в режиме планшета возможно благодаря автоматическому отключению клавиатуры. Режим тента на ideapad Flex 5 идеально подойдет, когда руки заняты приготовлением ужина. Он позволяет смотреть любимый сериал или подглядывать рецепт в процессе готовки. Чтобы клавиатура не мешала, и была возможность комфортно расположиться во время просмотра фильма, можно повернуть ее на 180 градусов за экран. Для студентов этот режим станет любимым, ведь он позволяет удобно разместить конспект перед устройством с видеолекцией.



Стильный Lenovo ideapad Flex 5 получил экран с диагональю 14 дюймов и тонкие рамки с четырех сторон. Такой инженерный ход позволил расширить рабочую площадь для максимально эффективного использования сенсорного дисплея с разрешением Full HD (1920x1080 пикселей). Минималистичный дизайн идеально подойдет к любому домашнему интерьеру, а на приятном на ощупь покрытии не будут оставаться отпечатки пальцев.



Когда речь идет об устройстве для всей семьи, вопрос конфиденциальности ‒ один из самых важных. В Lenovo ideapad Flex 5 простое решение сложного вопроса безопасности ‒ физическая шторка для веб-камеры, которая позволяет избежать нежелательного внимания. Также можно выбрать модель с дополнительным сканером отпечатков пальцев для быстрого и безопасного входа в систему. Алюминиевый корпус защищает устройство от мелких повреждений, обеспечивая его долговечность. Вес всего 1,5 кг и время автономной работы до 12 часов делают устройство-трансформер надежным помощником, с которым легко быть мобильным. Кроме того, технология Rapid Charge позволяет восстановить заряд до 80% всего за 60 минут. Ноутбук поддерживает новейший стандарт соединения Wi-Fi 6 (устройства на базе AMD доступны с Wi-Fi 5), который обеспечивает высокоэффективную передачу сигнала и расширяет возможности пользования интернетом. Поэтому зум-лекция, онлайн-турнир или семейный киновечер не сорвутся из-за плохого соединения.



Lenovo ideapad Flex 5 выходит за рамки устройства для домашнего использования, ведь помогает с задачами любой сложности. Осваивать новую творческую профессию, создавать мультимедийный креативный проект или развлекаться ‒ все это под силу устройству-трансформеру. Дискретная видеокарта NVIDIA GeForce MX330 в устройствах на базе Intel позволяет эффективно работать в графических и видеоредакторах, а также наслаждаться графикой компьютерных игр. В устройствах на базе AMD как дизайнеры, так и фанаты видеоигр получают высокую производительность благодаря интегрированной AMD Radeon Graphics. Цифровой стилус (опционально) раскрывает творческие возможности владельца и позволяет рисовать на экране, редактировать фото, писать и делать заметки.

Окунуться в мир видеоигр, профессионально работать с музыкой в редакторе и наслаждаться звуковыми эффектами в фильмах возможно с помощью двух динамиков по 2 Вт с поддержкой технологии Dolby Atmos (в устройствах на базе AMD). Благодаря этой аудиосистеме звук получается объемным и детализированным, что в сочетании с четким и ярким изображением позволяет получить реалистичную картинку. Динамики в устройствах на базе Intel® поддерживают технологию Dolby Audio.

Lenovo ideapad Flex 5 доступен на украинском рынке в темно-сером цвете (Graphite Grey) по цене от 25 999 гривен.

Технические характеристики Lenovo ideapad Flex 5

Процессор: Intel Core i7-1065G7 (в максимальной конфигурации) или AMD Ryzen 7 4700U (в максимальной конфигурации)

Операционная система: Windows 10 Home

Дисплей: сенсорный 14" Full HD (1920x1080), IPS 250 нит с глянцевым покрытием (в максимальной конфигурации)

Графика: NVIDIA GeForce MX330 (в максимальной конфигурации, для устройств на базе Intel) или AMD Radeon Graphics (в максимальной конфигурации, для устройств на базе AMD)

Оперативная память: до 16 ГБ DDR4

Накопитель: SSD: до 1 ТБ (для устройств на базе Intel) или до 512 ГБ (для устройств на базе AMD)

Аудиосистема: Dolby Audio (для устройств на базе Intel) или Dolby Atmos® (для устройств на базе AMD), два динамика по 2 Вт

Порты: 1 х USB Type-C (с функцией of Power Delivery 3.0 only), 2 х USB 3.1 Type-A Gen 1 (one Always on), 1 х HDMI 1.4 b, картридер 4-in-1 (MMC, SD, SDHC, SDXC), Combo jack 3.5mm (audio / microphone)

Сеть: Wi-Fi 6 (для устройств на базе Intel) или Wi-Fi 5 (для устройств на базе AMD), 2x2 + Bluetooth 5.0

Вес: от 1,5 кг