Официально анонсирован ноутбук-перевертыш Lenovo Flex 5

22 мая 2017, 13:45

Еще один интересный анонс от Lenovo – ноутбук-перевертыш Flex 5.



Новинка позиционируется, как относительно недорогая модель, доступная с дисплеем на 14 и 15,5 дюймов.

Ключевая особенность модели – откидывающийся на 360 градусов дисплей + несколько режимов работы.



В основе Lenovo Flex 5 - Intel Core 7-го поколения. Также известно о графике NVIDIA GeForce 940MX 2 ГБ + 16 ГБ оперативной памяти и о 512 ГБ на носителе PCIe или 1ТБ на HDD.



Разрешение 14-дюймовой версии данной модели – Full HD; 15,5-дюймовой – до 4К.

В качестве опции отмечается поддержка пера и сканера отпечатков пальцев. Еще «на борту» порты USB 3.0, USB Type-C, HDMI и пр.В продаже 14-дюймовая версия аппарат будет доступна с ценником от $720, а 15,5-дюймовая – от $830.