Lenovo представила новинки потребительской серии ideapad в Украине

16 октября 2019, 12:45

Компания Lenovo представила в Украине новые модели ноутбуков потребительской линейки: ультратонкие ideapad S540, S340 и первую конвертируемую модель в этой серии – ideapad С340.

Ноутбуки получили более мощные процессоры и видеокарты, а также улучшенную систему защиты данных и длительное время автономной работы.



Ультратонкий ideapad S540 – это микс мощной “начинки”, мобильности и автономной работы. Новинку оборудовали процессором Intel Core i7 8-го поколения и дискретной видеокартой nVidia GeForce MX250 (в максимальной конфигурации). Благодаря этому устройство без проблем справится с ежедневными задачами студентов и молодых специалистов: от работы с текстами до обработки фото и видео. Ноутбук весит менее двух килограммов и функционирует до 12 часов от одного заряда. Это позволяет автономно использовать устройство в течение дня и комфортно с ним передвигаться. К тому же, ideapad S540 поддерживает технологию Rapid Charge, которая за 60 минут заряжает аккумулятор на 80%. Во время просмотра фильмов владельцы этой модели смогут сполна насладиться ярким и четким изображением благодаря 14- или 15-дюймовому дисплею (в зависимости от конфигурации) с тонкими рамками и разрешением Full HD (1920x1080). ideapad S540 порадует и качественным звуком: система Dolby Audio и динамики Harman обеспечивают максимальный эффект погружения. Благодаря подсветке клавиатуры работа и развлечения в вечернее время станут комфортнее. Вебкамеру дополнили специальной шторкой для тех, кто опасается «подлядываний». Новинку также оснастили сканером отпечатков пальцев, благодаря которому доступ к системе смогут получить только авторизованные пользователи.

Появление нового поколения процессоров AMD позволило расширить модельный ряд. Пользователям доступны конфигурации с мобильными процессорами AMD Ryzen 7 3700U с интегрированной видеокартой Radeon RX Vega 10, что обеспечивает высокую продуктивность работы. Корпус ноутбука изготовлен из анодированного алюминия с алмазной полировкой, что придает устройству респектабельный внешний вид.



Новый ideapad S340 – ноутбук толщиной менее двух сантиметров, оснащен процессором Intel Core i7 8-го поколения с видеокартой nVidia GeForce MX250 (в максимальной конфигурации). Пользователям доступны конфигурации с мобильными процессорами AMD Ryzen 7 3700U и встроенным графическим адаптером. Благодаря технологии Dolby Audio устройство воспроизводит звук с эффектом погружения, как в театре. Новинка оборудована дисплеем с разрешением Full HD (1920x1080 пикселей) с диагональю 14 или 15 дюймов, а вебкамера оснащена специальной шторкой для защиты приватности. Корпус ноутбука изготовлен из алюминия и пластика. В этой модели разработчики опционально добавили клавиатуру с подсветкой для комфортной работы в ночное время. Чтобы лучше подчеркнуть индивидуальность, пользователи могут выбрать один из пяти цветов корпуса: черный, синий, темно-синий, серебристый или розовый.

Еще одна новинка – это ноутбук 2-в-1 ideapad C340, который функционирует в режиме ноутбука для работы, презентации при совместном просмотре, консоли при воспроизведении видео или в режиме планшета. Эта модель подойдет для активных и творческих людей, поскольку оснащена сенсорным дисплеем 14 или 15 дюймов с разрешением Full HD и поддержкой цифрового стилуса (опционально), что позволит реализовать творческий потенциал и быстро сделать заметки в любом месте. Батарея устройства обеспечивает до 8 часов автономной работы. Заканчивается заряд? Технология быстрой зарядки Rapid Charge позволяет зарядить аккумулятор до 80% всего за один час. В максимальной конфигурации этот быстрый и производительный ноутбук оснащен процессором Intel Core i7 8-го поколения, видеокартой nVidia GeForce MX230. Пользователям доступны конфигурации ideapad С340 с процессорами AMD Ryzen 7 3700U и встроенным графическим адаптером. Этот ноутбук также оснащен шторкой TrueBlock Privacy Shutter, которая прикрывает вебкамеру, пока она не используется.

Новые модели ideapad доступны на украинском рынке по цене:

● ноутбук ideapad S540 – от 16 657 грн.

● ноутбук ideapad S340 – от 9 899 грн.

● ноутбук ideapad С340 – от 14 499 грн.

