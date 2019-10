Мобильный и производительный Lenovo ideapad S530

30 октября 2019, 14:45

Компания Lenovo представила в Украине 13-дюймовую модель линейки для домашнего пользования – ideapad S530.

Скрость, производительность и безопасность – это все объединяет новинка от Lenovo. Модель получила мощный процессор и качественный экран в компактном алюминиевом корпусе.



Высокую производительность нового ideapad S530 обеспечивают процессор Intel Core i7 восьмого поколения вместе с 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем емкостью до 1024 ГБ в максимальной конфигурации. Дизайнеры и ценители видеоигр могут выбрать модификацию модели с дискретной видеокартой nVidia GeForce MX250. Ноутбук легко справится как с популярными видеоиграми, так и с фото- или видеоредакторами. Нужен только офисный пакет программ? Новинка с интегрированной видеокартой и процессором Intel Core i3 восьмого поколения будет надежным техническим помощником учеников, студентов и начинающих специалистов. Устройство с легкостью осилит активную работу с текстовыми редакторами и базовыми задачами.



В ультрабуке ideapad S530 все продумано для того, чтобы пользователь достигал своих целей быстрее и эффективнее. Модель весит всего от 1 кг и имеет толщину менее 1,5 см, поэтому ноутбук станет не только прекрасным помощником дома, но и надежным спутником во время путешествий. Мобильность – одно из основных преимуществ модели. Благодаря компактным размерам устройство может поместиться практически в любой сумке. Модель обеспечивает до 8 часов автономной работы на одном заряде, этого хватит на перелет в любую европейскую страну. Ультрабук поддерживает технологию Rapid Charge, что позволит ему проработать еще 2 часа всего после 15-минутной подзарядки.

Благодаря стильному алюминиевому корпусу модель выглядит привлекательно и презентабельно. Soft-touch покрытие клавиатуры и тачпада обеспечит приятное пользование ноутбуком во время длительной работы. Нужно закончить дела ночью? Светодиодная подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать с ноутбуком в любое время суток.



Lenovo ideapad S530 получил 13-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920x1080 пикселей) и очень тонкие рамки. Яркие и насыщенные цвета позволят пользователям сполна насладиться динамичным изображением. За чистый и качественный звук отвечают динамики Harman с поддержкой технологии Dolby Audio™. Поэтому просмотр любимых сериалов в домашнем уюте с новым ideapad S530 станет настоящим удовольствием.



Сканер отпечатков пальцев защитит данные пользователя и сохранит быстрый доступ к ним. Приложить палец к считывателю значительно проще, быстрее и безопаснее, чем вводить пароль. Дополнительный уровень защиты создает встроенный модуль TPM 2.0, который шифрует данные и обеспечивает аппаратную аутентификацию.

В Украине стильный ультрабук Lenovo ideapad S530 доступен в черном (Onyx Black), синем (Liquid Blue) и сером (Mineral Grey) цветах по цене от 14 206 грн.



Технические характеристики Lenovo ideapad S530

Процессор: Intel Core i7 8-го поколения (в максимальной конфигурации)

Операционная система: Windows 10 Home

Дисплей: 13'' Full HD (1920 × 1080), IPS, 300 нит с глянцевым покрытием

Графика: nVidia GeForce MX250 (в максимальной конфигурации)

Оперативная память: до 16 ГБ LPDDR3

Накопитель: SSD: до 1 ТБ

Аудиосистема: Harman с поддержкой технологии Dolby Audio Premium, два стереодинамика мощностью по 2 Вт

Порты: 2 х USB 3.1 Gen 1 (one Always On), 1 х USB 3.1 Type-C Gen 2 (с DisplayPort), HDMI 1.4b, combo jack 3.5mm (audio/microphone)

Сеть: 802.11 AC 1x1 + Bluetooth 4.1

Габариты: 308,3 × 211 × 14,8 мм

Вес: от 1,25 кг

Цвет: черный (Onyx Black), синий (Liquid Blue), серый (Mineral Grey)