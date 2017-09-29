Состоялся официальный анонс смартфона BlackBerry KEYone

29 сентября 2017, 11:45

Владелец прав на производство и продажу смартфонов BlackBerry китайская TCL, анонсировала новый смартфон - BlackBerry KEYone.



Продажи новинки начнутся уже в ближайшее время.

Аппарат построен в классическом для BlackBerry форм-факторе моноблока с аппаратной QWERTY-клавиатурой. Экран сенсорный.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» Qualcomm Snapdragon 625 с графикой Adreno 506 и 3 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной пользовательской – 32 ГБ. Для последней предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD до 2ТБ включительно.



Диагональ дисплея – 4,5 дюйма, а его разрешение 1080х1620 точек.



Основная камера – 12Мп; фронтальная – 8Мп.



Емкость аккумулятора – 3505 мАч. Отмечена также функция быстрой зарядки.



Работает терминал под управлением Android 7.1.