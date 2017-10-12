Состоялся официальный анонс смартфона BlackBerry Motion

12 октября 2017, 13:15

В рамках выставки GITEX Technology Week в Дубае компания BlackBerry Mobile анонсировала свой новый смартфон - BlackBerry Motion.



Новинка выполнена в классическом как для современных смартфоном форм-факторе моноблока. Переднюю панель практически полностью занимает дисплей.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» Qualcomm Snapdragon 625 + 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной. Для последней предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD до 2ТБ включительно.Диагональ дисплея – 5,5 – дюймов, а его разрешение – 1090х1920 точек.Основная камера – 12Мп; фронтальная – 8Мп.Емкость имеющегося аккумулятора – 4000 мАч. Отмечена также поддержка быстрой зарядки аккумулятора.Кроме того, корпус получил защиту по стандарту IP67.Что касается беспроводных модулей и интерфейсов - это 4G LTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС, NFC, есть порт USB Type-C.Работает аппарат под управлением Android 7.1.1.В продаже новинка появится с ценником в $460.