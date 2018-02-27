MWC 2018: грядет анонс смартфонов LG K10 и K8

27 февраля 2018, 10:45

Компания LG Electronics (LG) представит новое поколение популярных смартфонов K8 и K10 2018 года на международной выставке мобильной индустрии MWC, которая будет проходить с 26 февраля по 1 марта в Барселоне.

Новые мобильные устройства теперь оснащены передовыми функциями премиальных флагманов. Обе модели появятся на глобальных рынках Европы, Азии, Латинской Америки и на Среднем Востоке.



Благодаря новым передовым функциям, среди которых быстрый автофокус и уменьшение шумов в условиях съемки при плохом освещении, новая линейка

K Series станет выгодным решением для пользователей, которые ценят качество и функциональность мобильных устройств. K8 и K10 унаследовали ключевые характеристики линейки K Series – дизайн с гладкими и округлыми краями и стильное 2.5D-стекло, которое придает устройствам современный и изящный внешний вид. Модели 2018 года будут доступны в 3 цветовых решениях: космическо-черном (Aurora Black), марокканском голубом (Moroccan Blue) и терракотово-золотом (Terra Gold).



Привлекательный дизайн с металлической U-подобной рамкой и премиальные функции выделяют LG K10 на рынке бюджетных смартфонов. K10 оснащен улучшенной 13 Мп основной камерой, которая представлена во флагмане LG G6, а также высокоэффективной 8 Мп фронтальной камерой, поддерживающей эффект боке при съемке селфи. Теперь ценители мобильной фотографии не пропустят ни одной возможности сделать классный кадр с помощью фазового автофокуса (PDAF), который на 23% быстрее обычного автофокуса. А функция «Умная задняя кнопка» не только позволяет быстро и легко разблокировать смартфон с помощью отпечатка пальца, но также запускает функцию быстрого затвора для съемки фотографий и быстрого захвата, который позволяет быстро сделать снимок экрана.



Обновленная модель смартфона LG K8 2018 года оснащена множеством удобных функций камеры для съемки в условиях слабого освещения и для более ярких и четких изображений. Такие популярные функции как «Автоматический кадр», «Съемка по жесту руки», «Вспышка для селфи» и «Быстрая передача файлов» также присутствуют в функционале нового K8.



Поддержка функции уменьшения уровня шума при низком освещении позволяет делать четкие изображения в условиях слабого освещения с помощью как K8, так и K10. Также модели поддерживают функцию расширенного динамического диапазона (HDR), благодаря чему фотографии получаются более резкими, яркими и контрастными.



Съемка групповых селфи с друзьями и членами семьи стала еще веселей и проще благодаря функции Timer Helper. Больше не нужно следить за тем, сколько секунд осталось до спуска затвора. Благодаря Timer Helper смартфоны K8 и K10 могут использовать вспышку, чтобы друзья или члены семьи оказались в нужное время в нужном месте для удачного кадра.



Еще одна новая функция камеры линейки K Series – Flash Jump Shot, которая позволяет снимать фотографии каждые 3 секунды (до 20 фотографий) и склеивать изображения в смешные гифки для быстрого распространения в социальных сетях. Flash Jump Shot доступна на смартфонах K8 и K10 и может быть использована как с основной, так и с фронтальной камерами.



«Обновленная линейка смартфонов LG K Series 2018 года разработана для того, чтобы соответствовать стилю и потребностям наших пользователей, – сказал Ха Джеунг-ук, старший вице-президент и глава бизнес подразделения компании LG Electronics Mobile Communications. – Мы уверены, что пользователи оценят наши новые смартфоны, которые оснащены передовыми технологиями и удобными функциями, а также будут представлены на рынке по привлекательной цене».



Основные характеристики K10:

Процессор: 1.5 ГГц Octa-Core

Дисплей: 5.3-дюймовый HD In-cell Touch (1280 x 720 / 277ppi)

Память:

K10+ : 3 ГБ RAM / 32ГБ ROM / microSD (до 2 ТБ)

K10: 2ГБ RAM / 16ГБ ROM / microSD (до 2 ТБ)

K10α : 2ГБ RAM / 16ГБ ROM / microSD (до 2 ТБ)

Камера:

K10+ : основная – 13 Мп / фронтальная – 8 Мп или 5 Мп (широкоугольная)

K10: основная –13 Мп / фронтальная – 8 Мп или 5 Мп (широкоугольная)

K10α : основная – 8 Мп / фронтальная – 5 Мп

Аккумулятор: 3,000 мАг (встроенный)

Операционная система: Android 7.1.2 Nougat

Габариты: 148,7 x 75,3 x 8,68 мм

Вес: 162 г

Сеть: LTE / 3G / 2G

Подключение: Wi-Fi (802.11 b, g, n) / Bluetooth 4.2 / USB 2.0 Type B / NFC

Цвета:

K10+: марокканский голубой (Moroccan Blue) / терракотово-золотой (Terra Gold)

K10 : космический черный (Aurora Black) / марокканский голубой (Moroccan Blue) / терракотово-золотой (Terra Gold)

K10α: космический черный (Aurora Black) / терракотово-золотой (Terra Gold)

Другое: датчик отпечатка пальца / FM-радио / Flash Jump Shot / Музыкальная вспышка / Timer Helper / Быстрый захват / Быстрый затвор



Основные характеристики K8:

Процессор: 1.3 ГГц Quad-Core

Дисплей: 5.0-дюймовый HD On-cell Touch (1280 x 720 / 294ppi)

Память: 2 ГБ RAM / 16 ГБ ROM / microSD (до 32ГБ)

Камера: основная – 8 Мп / фронтальная – 5 Мп

Аккумулятор: 2,500 мАг (съемный)

Операционная система: Android 7.1.2 Nougat

Габариты: 146,3 x 73,2 x 8,2 мм

Вес: 152 г

Сеть LTE / 3G / 2G

Подключение: Wi-Fi (802.11 b, g, n) / Bluetooth 4.2 / USB 2.0 Type B

Цвета: космический черный (Aurora Black) / марокканский голубой (Moroccan Blue) / терракотово-золотой (Terra Gold)

Другое: FM-радио / Flash Jump Shot / Музыкальная вспышка / Timer Helper / Быстрый захват / Быстрый затвор