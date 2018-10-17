Мощный неттоп CTL Chromebox CBx1 оценили в $600

17 октября 2018, 13:45

Малоизвестная у нас компания CTL представила свой новый ПК небольшого форм-фактора - Chromebox CBx1.

В основе новинки - Intel Kaby Lake R.



Работает аппарат под управлением Chrome OS.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» 4-ядерный Intel Core i7-8550U, тактовая частота которого до 4 ГГц. Графика - Intel UHD Graphics 620. Объем оперативной памяти – 8 ГБ DDR4. Твердотельный накопитель – 32 ГБ.

Касательно беспроводных модулей и интерфейсов «под капотом» два порта USB 2.0, три USB 3.0, а также USB Type-C, Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2.



Стоимость новинки – от $600. Дата релиза пока не объявлена, но по слухам, в продаже Chromebox CBx1 появится «совсем скоро».



