Представлен мощный неттоп Vorke V2 Pro

10 апреля 2018, 10:45

Малоизвестный у нас бренд Vorke анонсировал и начал принимать заказы на новый настольный ПК в компактных габаритах - Vorke V2 Pro.

В основе – платформа Intel Kaby Lake-R. На выбор покупатели могут выбрать девайс в нескольких конфигурациях – с 4-ядерным Core i5-8250U либо Core i7-8550U. В обоих случаях «на борту» графика Intel HD Graphics 620.



Младшая из версий обладает SSD-накопителей на 128 ГБ, а у старшей твердотельный носитель, объем которого 256 ГБ.

Объем оперативной памяти – 8 ГБ.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов известно за Wi-Fi IEEE 802.11ac Dual Band и Bluetooth 4.2, два USB 3.0 и два USB 2.0, один USB Type-C, интерфейс HDMI 1.4b и 3,5-миллиметровый аудиоразъём.Стоимость новинки - $430 за младшую версию ПК и $550 за «старшенькую».